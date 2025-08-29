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Χρηματιστήριο: Ενθαρρυντικά μηνύματα παρά τις πτωτικές τάσεις – Lamda και Alpha στο επίκεντρο
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10:25 - 29 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Ενθαρρυντικά μηνύματα παρά τις πτωτικές τάσεις – Lamda και Alpha στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Καθαρά πτωτική η εβδομάδα που διανύουμε με τον ΓΔ να υποχωρεί -2,88% μετά το τριήμερο βύθισμα των τιμών και τις τράπεζες να «πληρώνουν» την υπεραπόδοση (ΔΤΡ -4,5% στην εβδομάδα αλλά +71% στο έτος ).

Με ιταλικό άρωμα αναμένεται η σημερινή – τελευταία του Αυγούστου – συνεδρίαση μετά τις δύο σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις που ανακοινώθηκαν: η πρώτη αναφορικά με την ΑΛΦΑ και την αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο 26%, όπως έκανε πρόσφατα και στην Commerzbank, και η δεύτερη στην ΛΑΜΔΑ με την μεγάλη πολυεπίπεδη συμφωνία με την ΙΟΝ Group τόσο μετοχικά (2%) όσο κυρίως στο κομμάτι του development και της έρευνας και τεχνολογίας.

Ενθαρρυντικά τα μηνύματα από τα cc των ΜΟΗ και ACAG όπου παρά τα μειωμένα μεγέθη εξαμήνου που ανακοίνωσαν οι διοικήσεις πιστεύουν ότι το Β εξάμηνο θα είναι σημαντικά βελτιωμένο, σε ότι αφορά στην ΜΟΗ εξαιτίας της πλήρης επαναλειτουργίας της γραμμής που είχε πληγεί από την φωτιά πέρυσι από τις αρχές Αυγούστου, ενώ σε ότι αφορά στην Austriacard η διοίκηση μετέφερε την βεβαιότητα για μεγάλη βελτίωση τόσο στα ebitda όσο και στα margin.

Αυξημένες οι καταθέσεις των νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 (150 δισ.), ενώ το καλύτερο οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη συνεχίζει και έχει η χώρα μας και τον Αύγουστο με τον δείκτη Οικονομικού κλίματος να φτάνει στις 110 μονάδες την ώρα που στην ΕΕ μειώθηκε οριακά στις 94,9 μονάδες.

Η μηνιαία απόδοση (ΓΔ +2,4% / 10ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας) δεν φαίνεται να κινδυνεύει παρά την πρόσφατη υποχώρηση σε επιμέρους κλάδους με την αγορά να περιμένει αντίδραση μετά και τις πρόσφατες επιχειρηματικές εξελίξεις.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 10:30
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