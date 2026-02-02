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Αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας: Ξιφαράς: Από τον σχεδιασμό στην πράξη - Εξάρχου: Πραγματικότητα ο κάθετος διάδρομος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:41 - 02 Φεβ 2026

Αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας: Ξιφαράς: Από τον σχεδιασμό στην πράξη - Εξάρχου: Πραγματικότητα ο κάθετος διάδρομος

Reporter.gr Newsroom
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Η ATLANTIC SEE LNG TRADE A.E., η κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 την πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ουκρανία.

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια LNG με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της ATLANTIC SEE LNG TRADE στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Παράδοση του πρώτου φορτίου τον Μάρτιο μέσω Ελλάδας

Το πρώτο φορτίο LNG θα αφιχθεί στη Ρεβυθούσα, με την παράδοσή του στην Ουκρανία να προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Μάρτιο. Οι προς παράδοση ποσότητες θα διαμετακομισθούν μέσω του Route 1 (Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία). Η ανώτατη ποσότητα μεταφοράς μπορεί να φθάσει έως 1 εκατ. MWh (1 TWh), ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των διαχειριστών των δικτύων φυσικού αερίου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συναλλαγή της ATLANTIC SEE LNG TRADE, που συστάθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, και συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος επιτρέπει τη μεταφορά αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω διασυνδεδεμένων υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι η ATLANTIC SEE LNG TRADE έχει ήδη συνάψει μακροχρόνια συμφωνία με τη Venture Global για την προμήθεια LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες με έναρξη από το 2030.

Κ. Ξιφαράς: «Περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη»

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για την ATLANTIC SEE LNG TRADE και για τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Με την παράδοση του πρώτου αμερικανικού φορτίου LNG τον Μάρτιο, περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, αξιοποιώντας εμπορικά τις υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου που ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πύλη εισόδου και διαμετακόμισης αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της Ευρώπης, καθώς και στη στήριξη της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη συγκυρία.»

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Αλ. Εξάρχου: «Ο κάθετος διάδρομος καθίσταται πραγματικότητα»

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε: «Με τη συμφωνία αυτή, ο κάθετος διάδρομος καθίσταται πραγματικότητα και ανοίγει έναν δρόμο που όχι μόνο θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. Είναι υποχρέωση της Ε.Ε. να υποστηρίξει σε όλα τα επίπεδα τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, εάν θέλει να στείλει ένα ουσιαστικό μήνυμα συνέπειας μεταξύ λόγων και πράξεων για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου - τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω υποδομών τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται ξεκάθαρα και από τον ίδιο τον πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό. Η ενέργεια αποτελεί έναν κορυφαίο και καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ευημερία των πολιτών και η χρήση του κάθετου διαδρόμου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ευρύτερη περιοχή, σε μία συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων».

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