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ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ κλείνουν πολυετή εκκρεμότητα στη Μαρίνα Φλοίσβου
Ναυτιλία
07:46 - 13 Ιουλ 2026

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ κλείνουν πολυετή εκκρεμότητα στη Μαρίνα Φλοίσβου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Σε συμφωνία που διαμορφώνει ένα νέο, σταθερό πλαίσιο για τη λειτουργία της Μαρίνας Φλοίσβου και διασφαλίζει τη μακροχρόνια παρουσία του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) στον ιστορικό του χώρο κατέληξαν η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η LAMDA Flisvos Marina και ο ΝΟΠΦ.

Η συμφωνία βάζει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα, ενισχύοντας την επενδυτική σταθερότητα της μαρίνας, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη λειτουργία ενός από τους ιστορικότερους ναυταθλητικούς ομίλους της χώρας στον φυσικό του χώρο, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δραστηριότητάς του και της προσφοράς του στον ελληνικό ναυταθλητισμό.

Το νέο πλαίσιο συνεργασίας παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Επενδύοντας στη Θάλασσα, Ενισχύοντας την Κοινωνία», όπου οι τρεις πλευρές ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως προϋπόθεση για την υλοποίηση επενδύσεων με αναπτυξιακό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποκτά πραγματική αξία όταν στηρίζεται στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, σημειώνοντας ότι ο ρόλος της εταιρείας είναι να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επενδύσεις που συνδυάζουν την αναπτυξιακή προοπτική με το κοινωνικό όφελος.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., Σταύρος Κατσικάδης, χαρακτήρισε τη Μαρίνα Φλοίσβου παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν συνοδεύεται από σεβασμό στην ιστορία του τόπου, προστασία του περιβάλλοντος, ενίσχυση του ναυταθλητισμού και όφελος για την τοπική οικονομία.

Ο πρόεδρος του ΝΟΠΦ, Τάσος Βατίστας, τόνισε ότι η συμφωνία δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τον Όμιλο, επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη των αθλητικών του δραστηριοτήτων και τη διεύρυνση της συμμετοχής παιδιών και νέων στον ναυταθλητισμό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση με τους Ευρωπαίους πρωταθλητές ιστιοπλοΐας του ΝΟΠΦ, Μάριο Σταθά, Ελένη Τριάντου και Ελένη Αλχανάτη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και στη σημασία που έχει για την προετοιμασία τους η διασφάλιση της μόνιμης παρουσίας του Ομίλου στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Η συμφωνία αναδεικνύει ένα μοντέλο συνεργασίας, στο οποίο η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας λειτουργεί συμπληρωματικά με την ιδιωτική επένδυση και την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για την οικονομία όσο και για την τοπική κοινωνία.

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