Το «αντίο» του ΔΣ της Πλαίσιο στον ιδρυτή της εταιρείας Γιώργο Γεράρδο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο αποχαιρέτησαν με ανακοίνωσή τους τον εκλιπόντα ιδρυτή της εταιρείας Γιώργο Γεράρδο.

Παράλληλα, επιθυμία της οικογένειας και του ΔΣ είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στη ΜΚΟ «+πλεύση», προς ενίσχυση της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

Η ανακοίνωση:

«Ο επιχειρηματίας Γιώργος Γεράρδος, για σχεδόν 6 δεκαετίες, παρέμενε ο παθιασμένος οραματιστής, ο άνθρωπος που τολμούσε, που δούλευε άοκνα και τελικά κατάφερε να αναδείξει την Πλαίσιο ως μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες της Ελλάδας.

Ο άνθρωπος Γιώργος Γεράρδος, ήταν δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, πάντοτε προσιτός και έτοιμος να βοηθήσει και να καθοδηγήσει.

Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα μέλη του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον γιο του Κώστα, στα εγγόνια του και στους οικείους του.

Αντί στεφάνου, θα πραγματοποιηθούν δωρεές στη ΜΚΟ «+πλευση», για την ενίσχυση της δράσης της στη στήριξη της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας.

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965

ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965

Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»