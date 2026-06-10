Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Πάμε να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο»

Δια βοής εξελέγη σήμερα, Τετάρτη (10/6), το απόγευμα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ως ο νέος γραμματέας της ΝΔ, ο οποίος ήταν άλλωστε και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα, μετά τη σχετική εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει», είπε ο νέος γραμματέας του κόμματος, ζητώντας από τους βουλευτές και τα στελέχη να έχουν «ψυχολογία νικητή» και να αποβάλουν «κάθε ίχνος ηττοπάθειας».

«Αυτή η αισιοδοξία λοιπόν σας ζητώ να είναι ζωγραφισμένη κάθε μέρα στα πρόσωπά σας. Αυτή την αισιοδοξία χρειαζόμασταν για να πετύχουμε μια νίκη που η ιστορία της παράταξης απαιτεί από εμάς. Πάμε λοιπόν κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλανόλευκη, πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας και σήμερα να φύγουμε από αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός», είπε ακόμη μεταξύ άλλων.

Περιγράφοντας την αποστολή της ΝΔ, σημείωσε πως δεν είναι άλλη από το «να ιδρώσουμε τη φανέλα, να ιδρώσουμε τη φανέλα της παράταξης και να μεταδώσουμε αυτή την αισιοδοξία σε κάθε στελεχός μας, σε κάθε φίλο και υποστηρικτή της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε φοιτητή, συνταξιούχο, σε κάθε πατέρα ή μητέρα, σε κάθε εργαζόμενο ή επιχειρηματία. Σε πόλεις και χωριά, σε βουνά και νησιά».

«Να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο», κατέληξε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος.