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«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές
Ειδήσεις
19:27 - 10 Ιουν 2026

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν αργότερα σήμερα (10/6), ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει πως η Τεχεράνη πήρε πολύ χρόνο για διαπραγματεύσεις και τώρα πρέπει να πληρώσει το τίμημα.

Αν επιβεβαιωθούν οι απειλές, οι νέες επιθέσεις θα ακολουθήσουν τα πλήγματα που πραγματοποίησαν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν την Τρίτη, μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η αναζωπύρωση των συγκρούσεων σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας. «Ήμασταν πραγματικά κοντά σε μια συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας παραπλανούν, συνεχίζουν να μας περνούν για αφελείς», είπε ο Τραμπ.

Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να διαπραγματευτεί μια διαρκή συμφωνία ειρήνης, αλλά ότι το καθεστώς καθυστερεί σκόπιμα τις διαδικασίες. Το Fox News μετέδωσε αργότερα ότι ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του πως πλησίαζε στο να δώσει εντολή για νέες επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες — στόχους που μέχρι στιγμής είχαν αποφευχθεί κατά τις συγκρούσεις που απείλησαν μια εύθραυστη εκεχειρία η οποία είχε συμφωνηθεί στις 8 Απριλίου.

«Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη. «Άργησαν υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς· τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί επηρεάζουν τις αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 94 δολάρια το βαρέλι, μετά τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ, ενώ μεγάλες απώλειες σημειώνονται και στις αγορές.

Στη Wall Street, η οποία άνοιξε σήμερα με ήπιες απώλειες, ο Dow Jones φτάνει να χάνει 1,22% πέφτοντας στις 50.249,25 μονάδες, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα με τις απώλειές του να αγγίζουν το 1,36% στις 25.330,32 μονάδες. Από κοντά και ο S&P 500, υποχωρώντας κατά 0,94% στις 7.317,25 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2026 - 20:08
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