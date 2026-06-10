TRASTOR: Απόκτηση τριών ακινήτων στην Αθήνα έναντι €38,6 εκατ. μετά την ΑΜΚ

Η TRASTOR Property Investments προχώρησε στην απόκτηση τριών ακινήτων στο επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας, συνολικού τιμήματος 38,6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση και αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της σε κομβικές αστικές τοποθεσίες.

Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και σηματοδοτεί, σύμφωνα με την εταιρεία, την έναρξη ενός νέου επενδυτικού κύκλου ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η TRASTOR Property Investments (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 21.05.2026 αναφορικά με την έγκριση τριών συναλλαγών με συνδεδεμένο μέρος, ανακοινώνει την απόκτηση τριών ακινήτων στο επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας, συνολικού τιμήματος €38,6 εκατ., ως κάτωθι:

(α) ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 6.469 τ.μ. επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 8, στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €26,0 εκατ.,

(β) ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 3.826 τ.μ. επί της οδού Αθηνάς 58, στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €5,35 εκατ., και

(γ) ενός πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 5.129 τ.μ. επί των οδών Λυκούργου 5, Ευπόλιδος 6 και Απελλού 1-3, στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €7,30 εκατ.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε κομβικές τοποθεσίες στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρά χαρακτηριστικά προβολής, προσβασιμότητας και εμπορικότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Εταιρείας σε μία αγορά που καταγράφει ισχυρή ζήτηση για ποιοτικούς επαγγελματικούς χώρους και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η Εταιρεία σχεδιάζει να υλοποιήσει στοχευμένες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ακινήτων, με στόχο τη βελτίωση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους, την ενίσχυση της εμπορικής τους ελκυστικότητας και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Εταιρείας για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ποιοτικών ακινήτων σε προνομιακές αστικές τοποθεσίες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και την αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους.

Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που έχει παρουσιάσει στους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε:

«Η απόκτηση των τριών αυτών ακινήτων αποτελεί την πρώτη σημαντική επενδυτική τοποθέτηση της TRASTOR μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να υλοποιούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα το επενδυτικό μας πλάνο. Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της αγοράς γραφείων και ιδιαίτερα του επιχειρηματικού κέντρου της Αθήνας, και ενισχύουμε περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας με ακίνητα προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε επιλεκτικές επενδύσεις αναβάθμισης στα ακίνητα αυτά, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης συνεισφοράς τους στα έσοδα και την κερδοφορία της Εταιρείας, καθώς και τη δημιουργία υψηλότερων και διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους μας. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης για την Εταιρεία, αποτελώντας το πρώτο σημαντικό βήμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος που έχει παρουσιαστεί στους μετόχους μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας, επενδύοντας σε προνομιακά ακίνητα ισχυρών αποδόσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου μοναδικής ποιότητας και διαχρονικής αξίας.»