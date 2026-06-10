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ΕΕ: Απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω Έμπολα
Ειδήσεις
21:25 - 10 Ιουν 2026

ΕΕ: Απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω Έμπολα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή αυστηρότερων ταξιδιωτικών περιορισμών, με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε τμήματα της Ουγκάντα, ενόψει και της προετοιμασίας της χώρας να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.  

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, κατά την οποία συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της επιδημίας, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στο Bloomberg.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είχε αναφερθεί πρώτος στη συνομιλία, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προσπάθειες και τον συντονισμό για την αντιμετώπιση της έξαρσης, η οποία έχει οδηγήσει σε σχεδόν 600 καταγεγραμμένα κρούσματα από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία τον Μάιο.

«Η ύψιστη προτεραιότητα και το κύριο μέλημα του υπουργείου παραμένουν η προστασία της υγείας του αμερικανικού λαού και η αποτροπή της εξάπλωσης αυτής της επιδημίας Έμπολα στις ακτές μας», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι έχει συντονίσει εξαρχής την αντίδρασή της με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και άλλους εταίρους.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τους πολίτες στην Ευρώπη παραμένει πολύ χαμηλός και ότι προς το παρόν δεν θεωρούνται αναγκαία πρόσθετα μέτρα ελέγχου για ταξιδιώτες κατά την είσοδο ή έξοδο από την ΕΕ.

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