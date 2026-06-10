ΕΕ: Απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω Έμπολα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, κατά την οποία συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της επιδημίας, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής στο Bloomberg.
Ο Μάρκο Ρούμπιο είχε αναφερθεί πρώτος στη συνομιλία, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προσπάθειες και τον συντονισμό για την αντιμετώπιση της έξαρσης, η οποία έχει οδηγήσει σε σχεδόν 600 καταγεγραμμένα κρούσματα από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία τον Μάιο.
«Η ύψιστη προτεραιότητα και το κύριο μέλημα του υπουργείου παραμένουν η προστασία της υγείας του αμερικανικού λαού και η αποτροπή της εξάπλωσης αυτής της επιδημίας Έμπολα στις ακτές μας», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι έχει συντονίσει εξαρχής την αντίδρασή της με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς και άλλους εταίρους.
Παράλληλα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τους πολίτες στην Ευρώπη παραμένει πολύ χαμηλός και ότι προς το παρόν δεν θεωρούνται αναγκαία πρόσθετα μέτρα ελέγχου για ταξιδιώτες κατά την είσοδο ή έξοδο από την ΕΕ.