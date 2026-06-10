Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, 10 Ιουνίου, ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η τεχνητή νοημοσύνη θα ενταχθεί πλέον στα σχολικά προγράμματα της χώρας.

«Σε ό,τι αφορά το δημοτικό, άρχισαν ήδη να γίνονται κάποιες αναφορές με στόχο να συνηθίσουν τα παιδιά στους αλγόριθμους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.

«Στα λύκεια, δε, η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι μαζική. Θεωρούμε βασικής σημασίας μια νέα αντίληψη στη διδασκαλία των μαθηματικών, με την επικαροποίηση όλου του προγράμματος διδασκαλίας τους», πρόσθεσε ο Βαλντιτάρα.

Το υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας αποφάσισε επίσης να διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες εφαρμογής της διδασκαλίας της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, δίνοντας έμφαση και στην πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα.

Παράλληλα, με απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης ενισχύεται η πανεπιστημιακή έρευνα γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στην ανθρώπινη εποπτεία και με βασικό στόχο την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.