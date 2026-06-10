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Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ
Ειδήσεις
21:59 - 10 Ιουν 2026

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» με μυστική αποστολή πετρέλαιο ίσο σε όγκο με 100 εκατ. βαρέλια μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία ακολούθως διοχετεύθηκαν στην αγορά, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης (10/6). Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε πως δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τη συγκεκριμένη επιχείρηση.   

Ειδικότερα, στη σχετική του ανάρτηση, ο Τραμπ αναφέρει: «Τον περασμένο μήνα, έδωσα εντολή στον σπουδαίο αμερικανικό στρατό μας να εκτελέσει μια μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ» και προσθέτει:

«Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από το Στενό και να ριχθούν στην αγορά».

«Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία έχουν διαπλεύσει με ασφάλεια μέσω των Στενών. Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ το στενό του Ορμούζ — ΟΧΙ το Ιράν. Ο στρατός τους έχει ηττηθεί και η οικονομία τους έχει χαθεί. Ιράν, τέλος!», σημειώνει ακόμη στην ίδια ανάρτηση.

Ράιτ: Δεν το γνωρίζω

Αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, με τον ίδιο να απαντά πως δεν γνωρίζει για την επιχείρηση που αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ερωτηθείς, δε, εάν εκτιμά πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ψεύδεται, απάντησε, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Al Jazeera:

«Ω, όχι, δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος ψεύδεται. Νομίζω ότι ο πρόεδρος μιλάει απλώς για τις προσπάθειές μας να σταματήσουμε τη ροή του ιρανικού πετρελαίου».

Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά

Νωρίτερα, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, λέγοντας πως ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζει ένα «πολύ σκληρό» χτύπημα κατά του Ιράν και, μάλιστα, απόψε.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος ξανά στην κατάρριψη του ελικοπτέρου «Απάτσι» κοντά στο Ορμούζ.

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, μια συμφωνία που να λειτουργεί», πρόσθεσε ο Τραμπ και ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά ότι «η συμφωνία απομένει να υπογραφεί».

Σημειώνεται πως είναι η δεύτερη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί σήμερα το Ιράν· την πρώτη είχε κατηγορήσει, μέσω Truth Social, την Τεχεράνη πως «αργεί υπερβολικά να διαπραγματευτεί τη συμφωνία», λέγοντας ότι, ως εκ τούτου, «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν

Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του, η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε νέα λίστα με κυρώσεις κατά του Ιράν.

Στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων μπαίνουν έξι άτομα και τέσσερις οντότητες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που συνδέονται με την Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2026 - 22:05
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