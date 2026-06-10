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ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επέστρεψε σε επιχειρήσεις $22 δισ. από δασμούς
Ειδήσεις
22:42 - 10 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επέστρεψε σε επιχειρήσεις $22 δισ. από δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε τον Μάιο στην επιστροφή σχεδόν 22 δισ. δολαρίων σε επιχειρήσεις, ποσό που είχε εισπραχθεί μέσω δασμών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.   

Οι επιστροφές πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο ακύρωσε δασμούς που είχαν επιβληθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στις 20 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι συγκεκριμένοι δασμοί, οι οποίοι είχαν επιβληθεί βάσει νομοθεσίας που παρέχει στον εκάστοτε πρόεδρο έκτακτες οικονομικές αρμοδιότητες, δεν ήταν νόμιμοι.

Η δικαστική απόφαση έδωσε τη δυνατότητα στους εισαγωγείς που επηρεάστηκαν να διεκδικήσουν την επιστροφή των ποσών που είχαν καταβάλει σε δασμούς από τον Φεβρουάριο του 2025 και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από τους δασμούς είχαν φτάσει σε ορισμένους μήνες έως και τα 22,3 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το συνολικό ύψος των επιστροφών που ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει η αμερικανική κυβέρνηση προς τις επιχειρήσεις θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 168 δισ. και 182 δισ. δολαρίων.

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