ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΕΑ: Ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Ινδίας
Επιχειρήσεις
14:43 - 11 Μαρ 2026

ΕΒΕΑ: Ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας - Ινδίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 5 Μαρτίου 2026, το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Enterprise Greece, σε συνεργασία με τη Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο της επίσκεψης ινδικής επιχειρηματικής αποστολής στην ελληνική πρωτεύουσα από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου 2026.

Το Φόρουμ ανέδειξε τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο διμερές εμπόριο, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Narendra Modi, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη διεύρυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ χαιρέτισε ο Πρέσβης της Ινδίας στην Αθήνα, κ. Rudrendra Tandon, ενώ εκ μέρους του ΕΒΕΑ χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κούρταλης, ο οποίος σημείωσε: «Το Greece–India Business Forum αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας–Ινδίας. Παρά τις δυσκολίες στην αεροπορική σύνδεση, λόγω της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η διεξαγωγή του δείχνει τη σταθερή δέσμευση και των δύο πλευρών. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στους τομείς της τεχνολογίας, ενέργειας, υποδομών, τροφίμων και τουρισμού, και είμαι βέβαιος ότι οι b2b συναντήσεις θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα και ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Εμπορίου της Enterprise Greece κ. Ιωάννης Ρέτσας, αναφέρθηκε στη δυναμική των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–Ινδίας, καθώς και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Προώθησης Επενδύσεων για τους τομείς Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υπηρεσιών της Enterprise Greece κ. Νίκος Στάμου, παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι οκτώ ινδικών εταιρειών με φυσική παρουσία, ενώ επιπλέον δεκατέσσερις επιχειρηματίες συμμετείχαν διαδικτυακά. Οι συμμετέχουσες ινδικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους, όπως η εκπαίδευση, άμυνα, η πληροφορική, τα φαρμακευτικά προϊόντα και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, η ναυτιλία και τα τρόφιμα.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 επιτυχημένες διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων, με στόχο τη διερεύνηση νέων συνεργασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα της επιχειρηματικής αποστολής ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα με στοχευμένες επισκέψεις (site visits) και επιχειρηματικές συναντήσεις των εκπροσώπων των ινδικών εταιρειών με ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις των ΗΕΜΕΧΡΟ, ERMA TECH και SEABRIGHT όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους κάτωθι εκπροσώπους:

  • Χρήστο Παπάκη, Executive Director ΗΕΜΕΧΡΟ
  • Νίκο Δριμάλα, Sales Director ERMA TECH GROUP
  • Μάνο Τσώνη, Sales Executive, SEABRIGHT
  • Ηλία Μάλλιο, Export Director, SEABRIGHT
  • Παναγιώτη Μάλλιο, Managing Director, SEABRIGHT

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–Ινδίας και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου επιχειρηματικού και επενδυτικού εταίρου στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον «Ελληνικό Κόσμο», το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού όπου οι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον κ. Δημήτρη Εφραίμογλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η Ινδία συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως και αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ινδικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη χώρα μας αναδεικνύει τις σημαντικές προοπτικές συνεργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ ενισχύουμε ουσιαστικά τη διασύνδεση των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, διευρύνοντας τις δυνατότητες για εμπορικές συνεργασίες, επενδύσεις και τεχνολογικές συμπράξεις. Παράλληλα, αναδεικνύουμε την Ελλάδα ως αξιόπιστο επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό, καθώς και ως πύλη προς τις αγορές της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Riginos Yachts: Η Ελλάδα στην κορυφή του παγκόσμιου yachting για το 2025
Ναυτιλία

Riginos Yachts: Η Ελλάδα στην κορυφή του παγκόσμιου yachting για το 2025

Γερμανία - Ιαπωνία: Ενεργοποιούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατήσουν την εκτίναξη των τιμών
Εμπορεύματα

Γερμανία - Ιαπωνία: Ενεργοποιούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατήσουν την εκτίναξη των τιμών

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος καθώς οι αγορές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος καθώς οι αγορές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

Μπρατάκος: Πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας

Μπρατάκος: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πλαφόν στις προσαυξήσεις και αυτόματος συμψηφισμός οφειλών
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πλαφόν στις προσαυξήσεις και αυτόματος συμψηφισμός οφειλών

Μπρατάκος: Σχεδιάζουμε με ορίζοντα 15ετίας μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία για την Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Σχεδιάζουμε με ορίζοντα 15ετίας μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:15

Εμπόριο ΕΕ–ΗΠΑ: Τελική έγκριση για δασμούς με ρήτρα λήξης και «δίχτυ ασφαλείας» για βιομηχανία και αγρότες

Τεχνολογία
16/06/2026 - 17:13

Nvidia: Oμολογιακή έκδοση «μαμούθ» έως $25 δισ. για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση της έκρηξης της AI

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:04

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για διπλή φωτιά στον Μαραθώνα – Τέθηκαν υπό έλεγχο

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 17:03

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ράλι Dow και SpaceX, βουτιά στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:57

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Magazino
16/06/2026 - 16:56

Πάρκο Πάρου: Έναρξη Φεστιβάλ με την Μάρθα Φριντζήλα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ: Άλμα στις τιμές εισαγωγών τον Μάιο – Σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16/06/2026 - 16:49

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:46

Το FBI πρόλαβε επίθεση σε εκδήλωση για τα γενέθλια Τραμπ στο Λευκό Οίκο - Πέντε συλλήψεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:45

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Εργασιακά
16/06/2026 - 16:37

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 16:34

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/06/2026 - 16:31

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Οικονομία
16/06/2026 - 16:17

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:13

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:10

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:05

Η Pizza Hut αλλάζει χέρια: Πώληση – ρεκόρ 2,7 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:02

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:56

Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Πολιτική
16/06/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Amazon: Νέες επενδύσεις στην Αθήνα – Ενσωμάτωση ελληνικών σε Kindle και Alexa

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ