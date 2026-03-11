Πετρέλαιο: Νέα άνοδος καθώς οι αγορές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων 

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν εκ νέου άνοδο την Τετάρτη (11/3), καθώς οι αγορές αμφισβητούν κατά πόσο το σχέδιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για μια ιστορικά μεγάλη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου θα μπορούσε να αντισταθμίσει πιθανές διαταραχές στην προσφορά λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 4,12% στα 91.42 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει αύξηση 4,33% στα 87,06 δολάρια ανά βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων από τον IEA θα ξεπερνούσε τα 182 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που είχαν διαθέσει στην αγορά τα κράτη-μέλη του οργανισμού σε δύο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες τους, αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν ότι μια αποδέσμευση αποθεμάτων αυτού του μεγέθους θα αντιστάθμιζε μόλις 12 ημέρες από τη διαταραχή στις εξαγωγές του Κόλπου, την οποία η επενδυτική τράπεζα εκτιμά σε 15,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

«Δεν φαίνεται η αγορά πετρελαίου να πιστεύει ότι η “μεγαλύτερη στην ιστορία” απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην παρούσα κρίση», δήλωσε ο αναλυτής της SEB, Μπιάρνε Σίλντροπ.

Χθες, Τρίτη (10/3), οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν τις πιο σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, σύμφωνα με το Πεντάγωνο και Ιρανούς που βρίσκονται στο έδαφος.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι «εξουδετέρωσε» 16 ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει απορρίψει αιτήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας για στρατιωτικές συνοδείες, καθώς ο κίνδυνος επιθέσεων θεωρείται προς το παρόν υπερβολικά υψηλός.

Αξιωματούχοι των χωρών της G7 έχουν επίσης συναντηθεί διαδικτυακά για να συζητήσουν πιθανή αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην αγορά.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα φιλοξενήσει την Τετάρτη τηλεδιάσκεψη με άλλους ηγέτες της G7, προκειμένου να συζητήσουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην ενεργειακή αγορά και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι ανησυχίες για την προσφορά παραμένουν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, ADNOC, έκλεισε το διυλιστήριο Ruwais μετά από πυρκαγιά σε εγκατάσταση του συγκροτήματος που προκλήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγή. Πρόκειται για τη νεότερη διαταραχή σε ενεργειακές υποδομές εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, εκτιμάται ότι αυξάνει τις προμήθειες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Ωστόσο, τα επίπεδα παραμένουν πολύ χαμηλότερα από εκείνα που απαιτούνται για να αντισταθμιστεί η πτώση των ροών από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Το βασίλειο στηρίζεται στο λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα για να αυξήσει τις εξαγωγές του και να αποφύγει μεγάλες περικοπές στην παραγωγή, καθώς οι γειτονικές χώρες Ιράκ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή τους.

Η ενεργειακή συμβουλευτική εταιρεία Wood Mackenzie εκτίμησε ότι ο πόλεμος μειώνει αυτή τη στιγμή την προσφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο κατά περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή του αργού ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι.

«Ακόμη και μια γρήγορη επίλυση πιθανότατα συνεπάγεται εβδομάδες αναταραχής στις ενεργειακές αγορές», ανέφερε η Morgan Stanley σε σχετική έκθεση.

Αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση, τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), τα οποία δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο κινείται ανοδικά σήμερα, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 3,06%% και την τιμή της μεγαβατώρας στα 48.84 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,86% στα 5,197.84 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι σημειώνει απώλειες 3,36% στα 86.59 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός χάνει 1,60% στα 5,8558 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,12% με την ισοτιμία στα 1,1594 δολάρια ανά ευρώ, ενώ υποχωρεί ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,07% στα 1,3428 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται κατά 0,22% έναντι του ευρώ στη 0,8634 λίρα ανά ευρώ.