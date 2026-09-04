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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Επιχειρήσεις
19:25 - 04 Σεπ 2026

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ, Θ.Ε.Α. και Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Reporter.gr Newsroom
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Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το ΕΒΕΑ, η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α. του Επιμελητηρίου και η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε., δημιουργώντας έναν ισχυρό άξονα κοινής δράσης που συνδέει τους δύο μεγαλύτερους οικονομικούς πόλους της χώρας.  

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., κ. Τάσος Τζήκας, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία φέρνει πιο κοντά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με κοινό στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τη στενότερη σύνδεση της έρευνας με την αγορά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τονίζοντας την ανάγκη για συνέργειες και clusters που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπρατάκος:

«Στόχος είναι η δημιουργία βιώσιμων σχημάτων που μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα και ισχυρότερη διεθνή παρουσία. Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν τεχνογνωσία και καλές ιδέες, αλλά συχνά δεν έχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται. Εδώ ακριβώς αποκτά αξία η συνεργασία. Μέσα από clusters και συνέργειες με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μπορούν να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να μοιραστούν γνώσεις και να ανοίξουν νέες αγορές. Η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και επιχειρηματική μεγέθυνση βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα των θέσεων του ΕΒΕΑ. Θέλουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και εξωστρεφή, και αυτό προϋποθέτει ένα οικοσύστημα που λειτουργεί με συνοχή. Η αξία ενός Μνημονίου κρίνεται στην εφαρμογή του. Γι’ αυτό συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας, ώστε η συμφωνία να αποκτήσει γρήγορα πρακτικό περιεχόμενο, βοηθώντας τις ελληνικές εταιρείες να σταθούν με αυτοπεποίθηση στις διεθνείς αγορές».

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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., κ. Τάσος Τζήκας, δήλωσε:

«Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, είναι το πρώτο και μεγαλύτερο πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από 20 περίπου χρόνια και έχει βοηθήσει, όλη αυτή την περίοδο, τη Θεσσαλονίκη να μετεξελιχθεί σε ένα διεθνή κόμβο καινοτομίας. Η σημερινή υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στο ΕΒΕΑ και τη θερμοκοιτίδα Θ.Ε.Α. με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, δείχνει ότι η συνεργασία ανάμεσα στα 2 οικοσυστήματα νέων τεχνολογιών, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μπορεί να κάνει την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική για τους νέους επιστήμονες, στην εποχή του AI που έχει ήδη ανατείλει».

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Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών δράσεων που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη κλίμακα, να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να διευρύνουν τη διεθνή τους παρουσία. Ειδικότερα, το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας & υποστήριξη δομών: Αμοιβαία μεταφορά γνώσης, καλών πρακτικών και στρατηγικής ICT, με παράλληλη συνδιαμόρφωση και κοινή προώθηση προγραμμάτων στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων.
  • Δικτύωση & κοινές εκδηλώσεις: Συνδιοργάνωση δράσεων mentoring, networking και δημιουργία ενός ψηφιακού e-community για τη διασύνδεση επιχειρήσεων και την πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
  • Διασύνδεση με την Έρευνα & τα Πανεπιστήμια: Κοινές πρωτοβουλίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και αγοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου Brain Drain.
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα & επιχειρηματικές συνέργειες: Στενή συνεργασία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και δημιουργία ανταγωνιστικών, διεθνών επιχειρηματικών σχημάτων.
  • Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters): Προώθηση συμπράξεων μεταξύ νεοφυών (startups) και ώριμων επιχειρήσεων για τη δημιουργία βιώσιμων σχημάτων με διεθνή προσανατολισμό.

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