Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί (31/7) έπειτα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτήριο όπου στεγάζεται το Γαλλικό Προξενείο, επί της οδού Ακαδημίας 6.

Συγκεκριμένα, σμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στο Γαλλικό Προξενείο και υποστήριξε ότι έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί τόσο στο κτήριο του Προξενείου, όσο και στο κτήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), που βρίσκεται στην ίδια διεύθυνση.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση, τα δύο κτήρια εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικά κλιμάκια που πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους.

Υπενθυμίζεται ότι και την Πέμπτη 30 Ιουλίου είχε προηγηθεί αντίστοιχο τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους, είχε διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για φάρσα.