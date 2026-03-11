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Γερμανία - Ιαπωνία: Ενεργοποιούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατήσουν την εκτίναξη των τιμών
Εμπορεύματα
14:29 - 11 Μαρ 2026

Γερμανία - Ιαπωνία: Ενεργοποιούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατήσουν την εκτίναξη των τιμών

Reporter.gr Newsroom
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Γερμανία και Ιαπωνία αποδεσμεύουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων πετρελαίου. Η συντονισμένη κίνηση από δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για την αγορά πετρελαίου, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές παγκοσμίως.

Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανία αποφάσισε να απελευθερώσει μέρος των στρατηγικών της αποθεμάτων πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε. Όπως ανέφερε η Ράιχε, το μέτρο είχε συζητηθεί προηγουμένως στο πλαίσιο της Ομάδας των Επτά (G7) και αναμένεται να περιορίσει την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και να κατευνάσει τις αγορές. Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια σε μία φορά την ημέρα, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου dpa.

Η κίνηση αυτή είχε ζητηθεί και από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Η πρόεδρός του, Μόνικα Σνίτσερ, υπογράμμισε ότι «τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου της G7 δημιουργήθηκαν ακριβώς για τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις, ώστε να είναι δυνατή η παρέμβαση σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών στην προσφορά». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η απελευθέρωση των αποθεμάτων «μπορεί να αντισταθμίσει βραχυπρόθεσμα τις αυξήσεις των τιμών, αλλά δεν μπορεί να εξουδετερώσει μια μακροχρόνια άνοδο».

Η απελευθέρωση των αποθεμάτων συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα και συνιστά τώρα στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτή την κίνηση. Η ποσότητα που πρόκειται να απελευθερωθεί εκτιμάται σε περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Η Ιαπωνία και η Αυστρία έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεση να ακολουθήσουν τη σύσταση του IEA.

Τακαϊτσι: Από την Δευτέρα 16/3 ξεκινά η αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων

Παράλληλα, και η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμεύσει τα στρατηγικά της αποθέματα πετρελαίου από τη Δευτέρα, με στόχο να μειώσει την πίεση στις τιμές της βενζίνης και των άλλων καυσίμων.

"Χωρίς να περιμένει την επίσημη απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αναφορικά με μια συντονισμένη αποδέσμευση διεθνών αποθεμάτων, η Ιαπωνία αποφάσισε να πάρει την πρωτοβουλία να αμβλύνει την πίεση στην προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας αποδεσμεύοντας τα στρατηγικά αποθέματά της από τις 16 αυτού του μήνα", δήλωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι σε δημοσιογράφους στο πρωθυπουργικό γραφείο στο Τόκιο.

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