PRODEA: Ρεκόρ 531,6 εκατ. στα προσαρμοσμένα EBITDA και μέρισμα 420 εκατ. ευρώ για το 2025

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου για τη χρήση 2025 ανήλθε σε €222 εκατ., σημειώνοντας οριακή μείωση 2,4% σε σχέση με τα €227,6 εκατ. του 2024. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από μισθώματα, λόγω της πώλησης επενδυτικών ακινήτων που ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €531,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση €369,6 εκατ. σε σύγκριση με το 2024 (€162,0 εκατ.). Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις σημαντικές πωλήσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, οι οποίες απέφεραν πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα ύψους €453,2 εκατ. έναντι €48,7 εκατ. το 2024, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά κέρδη προς διάθεση στους μετόχους, υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη ρευστότητα και τις υποχρεώσεις της, προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2025 τουλάχιστον €420 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη το προσωρινό μέρισμα των €55,2 εκατ. που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο 2025, το ελάχιστο μέρισμα που θα προταθεί προς την έγκριση των μετόχων θα ανέρχεται περίπου σε €365 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει το τελικό ποσό που θα προταθεί προς διανομή κατά τη συνεδρίαση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε €1.952,5 εκατ. έναντι €3.150,0 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ η εσωτερική αξία (NAV) του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε €1.389,5 εκατ., ή €5,44 ανά μετοχή, έναντι €1.485,7 εκατ. και €5,81 ανά μετοχή αντίστοιχα το 2024.

Κατά τη χρήση 2025, ο όμιλος ολοκλήρωσε πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων αξίας €1.408,1 εκατ., ενώ οι νέες επενδύσεις ανήλθαν σε €174,0 εκατ., κυρίως σε εμπορικές αποθήκες και ξενοδοχειακές μονάδες.

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και αξιολογεί την ανάγκη λήψης μέτρων ή προσαρμογής της στρατηγικής, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τη μείωση ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων.

Η PRODEA Investments συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της, επικεντρώνοντας στη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους. Η στρατηγική προβλέπει την αναμόρφωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο και στις εμπορικές αποθήκες (logistics), καθώς και την αποεπένδυση από ακίνητα ή χαρτοφυλάκια που δεν ανήκουν στους κύριους τομείς ενδιαφέροντος του ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.