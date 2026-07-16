Prodea: Πρόωρη αποπληρωμή €120 εκατ. του εταιρικού ομολόγου

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η Εταιρεία ή η Εκδότρια) ενημερώνειτους επενδυτές, σύμφωνα με τον όρο 9.3 του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (το Πρόγραμμα ΚΟΔ), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 16.07.2026 απόφασή του ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης μερικής αποπληρωμής ποσού €120.000.000,00 επί του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, σύμφωνα με τον όρο 9.3.6 του Προγράμματος ΚΟΔ, μετά τη λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, και ειδικότερα, την Παρασκευή, 31.07.2026, καταβάλλοντας στους δικαιούχους Ομολογιούχους τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τον όρο 9.3.4 του Προγράμματος ΚΟΔ ποσά, ήτοι:

(i) ποσό 0,3373333333 ευρώ ανά Ομολογία που αντιστοιχεί στο ποσό των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης σύμφωνα με το άρθρο 7.1. του ΚΟΔ, ήτοι ποσό 84.333,33 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών, και

(ii) ποσό κεφαλαίου Ονομαστικής Αξίας τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (€480,00) ανά Ομολογία, ήτοι συνολικό ποσό εκατό είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€120.000.000,00 ) για το σύνολο των Ομολογιών και

(iii) πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσου με 30% των τόκων ενός έτους επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας που εξοφλείται πρόωρα, ήτοι ποσό 3,312 ευρώ ανά Ομολογία που εξοφλείται πρόωρα και συνολικά ποσό 828.000,00 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών.

Συνεπώς, για εκάστη Ομολογία, οι δικαιούχοι Ομολογιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό 483,6493333333 ευρώ. Δικαιούχοι των ανωτέρω ποσών (των δεδουλευμένων τόκων, του κεφαλαίου και του πρόσθετου premium) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική τους αξία πεντακοσίων είκοσι (520,00) ευρώ.

Από την ανωτέρω ημερομηνία, το σύνολο των ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens θα ανέρχεται σε 130.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων είκοσι (520,00) ευρώ εκάστης. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, ήτοι 483,6493333333 ευρώ ανά ομολογία, προς τους δικαιούχους των ομολογιών, θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της εταιρείας EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. (πρώην ATHEXCSD) ως ακολούθως:

i. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS και τις σχετικές αποφάσεις της.

ii. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής: α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2, β) που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το ως άνω ποσό μετά τη λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, και ειδικότερα, την Παρασκευή, 31.07.2026.

Συνεπεία της πρόωρης μερικής αποπληρωμής των Ομολογιών κατά τα ανωτέρω που άγεται προς μείωση της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών σύμφωνα με τον όρο 9.3.6. του Προγράμματος, η Ονομαστική αξία έκαστης Ομολογίας θα διαμορφωθεί στο ποσό των €520,00 και το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό κεφάλαιο των Ομολογιών που θα παραμείνει σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens θα ανέρχεται σε €130.000.000,00.