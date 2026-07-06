Prodea: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου logistics

Σε τροχιά αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της κινείται η Prodea Investments, καθώς ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) και η εισφορά του σε 100% θυγατρική της εταιρεία.

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο εταιρικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του ομίλου, με τη νέα εταιρική δομή να τίθεται πλέον σε ισχύ μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τις σχετικές καταχωρίσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τη 10.06.2026, εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας, δι’ απόσχισης του κλάδου εμπορικών αποθηκών (logistics) της (ο «Κλάδος») και εισφοράς αυτού στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Επωφελούμενη»), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 (η «Διάσπαση») - δυνάμει της υπ’ αριθ.4136785/02.07.2026 εγκριτικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στην μερίδα της Εταιρείας στις 02.07.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6100285 και στην μερίδα της Επωφελούμενης στις 03.07.2026 με αριθ.πρωτ. 4130109 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6102314.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

i. Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Κλάδου, όπως αποτυπώνονται στην από 31.03.2026 Λογιστική Κατάσταση Κλάδου και όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης. Στο πλαίσιο αυτό, περιέρχεται στην Επωφελούμενη κάθε δικαίωμα, πράγμα, ακίνητο ή κινητό, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του Κλάδου, καθώς και οι διοικητικές και λοιπές πάσης φύσεως άδειες του τελευταίου και, κατά συνέπεια, η Επωφελούμενη καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις και τις εν γένει έννομες σχέσεις και συμβάσεις που αφορούν αυτόν (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων χρηματοδότησης, κατασκευής έργων, ασφάλισης, συντήρησης, διαχείρισης κλπ.).

ii. Η Διασπώμενη, ως μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνει το σύνολο των νέων μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης, συνεπεία της εισφοράς του Κλάδου, ήτοι τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα έξι (37.995.456) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη.