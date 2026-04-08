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Καταδίκη «Βασίλισσας της Κεταμίνης» σε 15 χρόνια φυλάκιση για το θάνατο του Μάθιου Πέρι
Ειδήσεις
22:48 - 08 Απρ 2026

Καταδίκη «Βασίλισσας της Κεταμίνης» σε 15 χρόνια φυλάκιση για το θάνατο του Μάθιου Πέρι

Reporter.gr Newsroom
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Η Τζάσβιν Σάνγκα, που είχε παραδεχθεί την ενοχή της για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης η οποία οδήγησε στο θάνατο του ηθοποιού της σειράς «Τα Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε την Μεγάλη Τετάρτη (8/4) σε 15 χρόνια φυλάκισης, με επιπλέον τριετή επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή της.        

Πιο αναλυτικά, η Σάνγκα είχε ομολογήσει την ενοχή της το φθινόπωρο του 2024 για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με το θάνατο του Πέρι από υπερβολική δόση το 2023 και κρατείται από τη σύλληψή της τον Αύγουστο του 2024.

Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 25 Μαρτίου, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας ζήτησαν ποινή 180 μηνών φυλάκισης, χαρακτηρίζοντας τη Σάνγκα «έμπορο ναρκωτικών που πούλησε ουσίες που έβλαψαν ανθρώπους».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνέχισε τη διακίνηση ακόμη και αφού ενημερώθηκε ότι τα ναρκωτικά της συνδέονταν με το θάνατο του ηθοποιού. Οι πράξεις της, όπως αναφέρουν, καταδεικνύουν ψυχρή σκληρότητα και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή, θέτοντας το κέρδος πάνω από τον άνθρωπο και προκαλώντας σημαντικό πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι Mark J. Geragos και Alexandra Kazarian υποστήριξαν σε 16σέλιδο υπόμνημα ότι η κατηγορούμενη έχει αναλάβει την ευθύνη για τη σοβαρή εγκληματική της συμπεριφορά και ζήτησαν ποινή ίση με το χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι

Ο Μάθιου Πέρι, 54 ετών, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 στο θερμαινόμενο τμήμα της πισίνας του σπιτιού του στην περιοχή Pacific Palisades. Το ιατροδικαστικό γραφείο απέδωσε το θάνατό του σε τυχαία υπερδοσολογία κεταμίνης.

Ο ηθοποιός, γνωστός για το ρόλο του Chandler Bing στη σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του σε ναρκωτικά και αλκοόλ. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του υποβαλλόταν σε θεραπεία με έγχυση κεταμίνης για κατάθλιψη και άγχος, ενώ αναζητούσε παράλληλα δόσεις χωρίς ιατρική επίβλεψη.

Το κύκλωμα διακίνησης κεταμίνης

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Σάνγκα συνεργάστηκε με τον Erik Fleming για την προμήθεια κεταμίνης στον Πέρι. Τον μήνα του θανάτου του, φέρεται να πούλησαν 51 φιαλίδια κεταμίνης, τα οποία παρέδωσε στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Kenneth Iwamasa, που έκανε επανειλημμένες ενέσεις, ακόμη και την ημέρα του θανάτου. Μετά τον θάνατο του Πέρι, η Σάνγκα φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Fleming μέσω της εφαρμογής Signal ζητώντας να διαγραφούν τα μηνύματα.

Ο Fleming και ο Iwamasa έχουν επίσης παραδεχθεί την ενοχή τους για κατηγορίες που σχετίζονται με τη διανομή κεταμίνης, ενώ η ανακοίνωση των ποινών τους αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα.

Η Σάνγκα, με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε το σπίτι της στο Βόρειο Χόλιγουντ για αποθήκευση, συσκευασία και διανομή ναρκωτικών τουλάχιστον από το 2019, συμπεριλαμβανομένων κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης. Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι πούλησε κεταμίνη στον Κόντι ΜακΛάουρι το 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερδοσολογία.

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