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Κομισιόν για ναυάγιο στη Χίο: Η διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών
Ειδήσεις
23:01 - 08 Απρ 2026

Κομισιόν για ναυάγιο στη Χίο: Η διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε ερώτηση που είχαν καταθέσει 15 ευρωβουλευτές σχετικά με το ναυάγιο που σημειώθηκε πριν από δύο μήνες στη Χίο. Ο αρμόδιος Επίτροπος, Magnus Brunner, τόνισε ότι «η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», υπενθυμίζοντας πως η διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα αποτελεί όχι μόνο ηθικό καθήκον, αλλά και νομική υποχρέωση των κρατών μελών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που οδήγησαν τους ανθρώπους σε κίνδυνο.      

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση που κατατέθηκε από ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές νομικό πλαίσιο και να δρουν νόμιμα, ταχύτατα και συντονισμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη διάσωση όσων κινδυνεύουν στη θάλασσα.

Ο Magnus Brunner σημείωσε επίσης ότι «κάθε ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία» και επισήμανε πως «εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να διερευνούν τα περιστατικά», όπως αυτό της Χίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι παρακολούθησε από κοντά τα γεγονότα στη Χίο και παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, έχει ξεκινήσει έρευνα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιοριστούν οι συνθήκες του συγκεκριμένου ναυαγίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/04/2026 - 22:41
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