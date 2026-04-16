Οι 30 ελληνικές εισηγμένες με ΔΣ που προωθούν τη συμπερίληψη και την ίση εκπροσώπηση

Τις 30 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες με Διοικητικά Συμβούλια που ξεχωρίζουν για τη συνεπή προώθηση της συμπερίληψης και της ίσης εκπροσώπησης παρουσιάζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η RSM Ελλάδος στο πλαίσιο της έρευνας The RSM Board Diversity Survey 2025 η οποία υλοποιείται τα τελευταία πέντε έτη.

Η έρευνα The RSM Board Diversity Survey αξιολογεί το σύνολο των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς που αφορούν την ορθή εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και την υιοθέτηση υψηλών προδιαγραφών διαφορετικότητας και πολυμορφίας στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων. Παράλληλα, αναδεικνύει τις εταιρείες που λειτουργούν ως πρότυπα, ενσωματώνοντας στην πράξη τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στη διοικητική τους λειτουργία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι 140 ελληνικές εισηγμένες εταιρείες βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με 10 κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης πολυμορφίας και συμπερίληψης και οι 30 εταιρείες που διακρίθηκαν παρουσιάζονται σε ειδική έκδοση.

Παράγοντες αξιολόγησης είναι η συμμετοχή ανά φύλο, ο αριθμός μελών του μειοψηφούντος φύλου σε ανώτατες θέσεις, η ανεξαρτησία των μελών, το μείγμα δεξιοτήτων τους, η συγκέντρωση θέσεων σε ηγετικές θέσεις και η συγκέντρωση σε ηγετικές θέσεις. Επίσης, οι εταιρείες βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με την ηλικία και την εθνικότητα των μελών, τη συμμετοχή ή μη μελών της ίδιας οικογένειας, το επίπεδο εκπαίδευσης, την εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους και τη συμμετοχή ανά φύλο στις επιτροπές των Διοικητικών Συμβουλίων.

Οι επικρατέστεροι κλάδοι μεταξύ των 30 εταιρειών που διακρίθηκαν είναι αυτοί των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, των Ταξιδιών & Αναψυχής, της Ακίνητης Περιουσίας, των Τραπεζών, του Εμπορίου και των Κατασκευών.

Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι 30 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες σε αλφαβητική σειρά και ανά κλάδο δραστηριοποίησης διαμορφώνονται ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

METLEN ENERGY & METALS Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ

Y/KNOT INVEST A.E.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.Ε.

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC

CREDIABANK Α.Τ.Ε.

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

VIOHALCO SA/NV

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS S.A.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ - E.IN.S. Α.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IDEAL HOLDINGS A.E.

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

COCA-COLA HBC AG

Ο Βασίλης Πετίνης και η Έλενα Στυλιανού, Managing Partners της RSM Greece τόνισαν χαρακτηριστικά: «Οι 30 εταιρείες που διακρίνονται για το 2025 μέσα από την έρευνα “The RSM Board Diversity Survey” αποτελούν πρότυπα σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, καταδεικνύοντας τη συνολική θετική πρόοδο των εισηγμένων επιχειρήσεων στην ενσωμάτωση της πολυμορφίας.

Μέσα από βέλτιστες πρακτικές διαφορετικότητας, ενισχύουν την πολυφωνία, καλλιεργούν την καινοτομία και δημιουργούν σταθερές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας ότι τα πλέον αποτελεσματικά Διοικητικά Συμβούλια ενσωματώνουν διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες.

Φιλοδοξία μας είναι οι εταιρείες αυτές να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης και τη λήψη ολοκληρωμένων στρατηγικών αποφάσεων.»

Σημειώνεται ότι η κατάταξη των 30 εταιρειών έρχεται ως συνέχεια της έρευνας “The RSM Board Diversity Survey” που δημοσιεύει η RSM Greece για 5η συνεχόμενη χρονιά, με στόχο την ανάδειξη βέλτιστων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, που ενισχύουν τη λήψη ολοκληρωμένων στρατηγικών αποφάσεων και προάγουν τη συμπεριληπτική ηγεσία στην ελληνική αγορά.