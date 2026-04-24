Οι επιχειρήσεις σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία: Οι προοπτικές και τα ρίσκα

Η ανάπτυξη, η βιομηχανία, η τεχνολογία και η αυξανόμενη μεταβλητότητα της παγκόσμιας οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο Αχιλλέας Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΚΥΚΝΟΣ», υπογράμμισε τη φιλοσοφία συνεχούς ανανέωσης της εταιρείας, σημειώνοντας ότι «είμαστε μια startup 111 ετών και θέλουμε κάθε χρόνο να την επανιδρύουμε», συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία. Όπως τόνισε, «η ανάπτυξη έρχεται μέσω της συνεχούς βελτίωσης του βασικού προϊόντος», ενώ ανέδειξε τη μετάβαση της εταιρείας σε πιο ευέλικτο μοντέλο παραγωγής και συνεργασιών με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Ο Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος της Thrace Group, ανέδειξε τις διαρθρωτικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι το υψηλό κόστος ενέργειας και εργασίας παραμένει κρίσιμος περιορισμός, ενώ η υπερρύθμιση λειτουργεί περισσότερο ως κόστος παρά ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η παγκόσμια μεταβλητότητα αποτελεί υποτιμημένο ρίσκο για τις επιχειρήσεις.

Ο Γεράσιμος Τζέης, Managing Director της Atradius σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ρουμανία, περιέγραψε τον ρόλο της ασφάλισης πιστώσεων ως εργαλείο ανάπτυξης και μείωσης ρίσκου, σημειώνοντας ότι ο οργανισμός έχει παρουσία σε 65 χώρες και καλύπτει περίπου το 52% της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Όπως ανέφερε, η αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου υποστηρίζεται από AI και τεράστιες βάσεις δεδομένων, με χιλιάδες καθημερινές αποφάσεις ορίων, σημαντικό μέρος των οποίων λαμβάνεται αλγοριθμικά.

Ο Νίκος Φλίγκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan, υπογράμμισε ότι «ένας μήνας στο online gaming ισοδυναμεί με έναν χρόνο σε άλλους κλάδους», αναδεικνύοντας την ταχύτητα ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τόνισε ότι «η ταχύτητα νικάει τον προϋπολογισμό», ενώ το AI μετασχηματίζει πλήρως το επιχειρηματικό μοντέλο μέσω analytics, personalization και αυτοματοποίησης εμπειριών. Παράλληλα, επισήμανε ότι το θεσμικό πλαίσιο και η ασυμμετρία μεταξύ παγκόσμιων παικτών και τοπικών κανόνων, αποτελούν κρίσιμη πρόκληση για τον κλάδο.