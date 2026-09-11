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ΥΠΕΘΟ: Τι απαντά στις αιχμές της ΕΛΑΣ για «φορολογικούς παραδείσους»
Πολιτική
10:34 - 11 Σεπ 2026

ΥΠΕΘΟ: Τι απαντά στις αιχμές της ΕΛΑΣ για «φορολογικούς παραδείσους»

Reporter.gr Newsroom
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«Στη Wall Street και στο City του Λονδίνου δεν μπορείς να επιβάλεις τον “πατριωτικό φόρο” που οραματίζεται η ΕΛΑΣ», αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. «Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε έσοδα εκεί όπου μέχρι χθες, αυτά ήταν στο μηδέν», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, απαντώντας εμμέσως στον τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκο Κουτεντάκη.  

«Ο κ. Κουτεντάκης ανακάλυψε έναν περίεργο “φορολογικό παράδεισο”: άνθρωποι και εταιρείες που μέχρι χθες δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν επένδυαν, δεν δημιουργούσαν δουλειές και δεν πλήρωναν φόρους εδώ, τώρα έρχονται να κάνουν ακριβώς αυτά», αναφέρουν από το ΥΠΕΘΟ τονίζοντας:

«Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε έσοδα εκεί όπου μέχρι χθες, αυτά ήταν στο μηδέν. Έσοδα που ενισχύουν τα δημόσια οικονομικά και δημιουργούν χώρο για χαμηλότερους φόρους και μεγαλύτερη στήριξη της κοινωνίας», προσθέτουν, για να τονίσουν πως:

«Η προσπάθειά μας, όμως, σηματοδοτεί και κάτι πολύ μεγαλύτερο από την είσπραξη φόρων. Χτίζουμε ένα νέο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: νέες εταιρείες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, Έλληνες που επιστρέφουν και διεθνή στελέχη που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο για να ζήσουν, να εργαστούν και να επενδύσουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη του ΥΠΕΘΟ σημειώνουν πως γίνονται συναντήσεις με επενδυτές «και στο Λονδίνο και παντού». «Φυσικά και τους διεκδικούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας», συμπληρώνουν, υποστηρίζοντας πως «μία σοβαρή αντιπολίτευση θα έπρεπε να θέλει και να πράττει το ίδιο. Γιατί η προσέλκυση επενδύσεων, κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα δεν είναι κομματική υπόθεση. Είναι εθνική».

«Στη Wall Street και στο City του Λονδίνου δεν μπορείς να επιβάλεις τον “πατριωτικό φόρο” που οραματίζεται η ΕΛΑΣ. Για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να καταφέρεις να τον φέρεις στην Ελλάδα. Και, δυστυχώς, αυτό που στην ΕΛ.Α.Σ γνωρίζουν από πρώτο χέρι είναι μόνο το τι σημαίνει να φεύγουν κεφάλαια από τη χώρα. Σε αυτό έχουν αξεπέραστο know-how. Και το κόστος αυτής της εμπειρίας το πλήρωσαν πολύ ακριβά όλοι οι Έλληνες», σημειώνουν οι πηγές του Υπουργείου και καταλήγουν:

«Γι’ αυτό, αντί να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη, τους καλούμε να συμβάλουν στην προσπάθεια.

Ας συμφωνήσουμε, έστω και τώρα, σε ένα πράγμα: να μη διώξουμε ξανά αυτά που σήμερα αγωνιζόμαστε να φέρουμε στην Ελλάδα. Να μη γκρεμίσουμε όσα χτίζουμε, μέρα με τη μέρα, με κόπο.»

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