AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

Το επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031, καθώς και τα σχέδια για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης 25/6 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία προχωρά σε διαδικασία άντλησης συνολικών κεφαλαίων περίπου 1 δισ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός πολυετούς επενδυτικού σχεδίου που προβλέπει διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων και διατήρηση του δείκτη καθαρού δανεισμού σε επίπεδο έως τέσσερις φορές τα EBITDA.

Συμμετοχή βασικών μετόχων στην ΑΜΚ

Ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου, WINEX INVESTMENTS και CASTELLANO, έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με ποσό έως 300 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε, η αύξηση κεφαλαίου απευθύνεται κατά 80% σε ξένους επενδυτές και κατά 20% στην ελληνική αγορά, ενώ προβλέπεται δυνατότητα διατήρησης της συμμετοχής για υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους που κατέχουν έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της άσκησης του δικαιώματος εγγραφής.

Η διοίκηση προγραμματίζει επίσης παρουσιάσεις (roadshows) στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι τόσο η ΑΜΚ όσο και το ομολογιακό δάνειο έχουν αναληφθεί (underwritten) από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Κατανομή των επενδύσεων

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο, από το συνολικό ποσό των 3 δισ. ευρώ:

το 40% θα κατευθυνθεί σε έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ,

το 40% στον τομέα της Ενέργειας,

το 10% στην Κατασκευή,

και το 10% στην εμπορία LNG, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε έργο FSRU.

Σχεδιασμός στην ενέργεια

Η διοίκηση ανέφερε ότι εξετάζει την περαιτέρω καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της στην ενέργεια, μεταξύ άλλων μέσω πιθανής εισόδου στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι οι εξαγορές που εξετάζονται αφορούν την ελληνική αγορά, ενώ για έργα αποθήκευσης ενέργειας διερευνώνται επενδύσεις στη Βουλγαρία, όπου ο κλάδος των συστημάτων μπαταριών παρουσιάζει μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου των περικοπών παραγωγής (curtailment) στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική εικόνα έργων ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια.

Παραχωρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Στον τομέα των παραχωρήσεων, ο Όμιλος εξετάζει τόσο τη συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς όσο και την εξαγορά υφιστάμενων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για τη Ρουμανία, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι η χώρα αναμένεται να προχωρήσει σε περισσότερα έργα παραχώρησης λόγω των αυξημένων αναγκών σε υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι ο Όμιλος εξετάζει τη συμμετοχή του στον συγκοινωνιακό διάδρομο Κωστάντζας – Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην παραχώρηση του λιμένα Κωστάντζας.

Στην Ελλάδα έκανε επίσης αναφορά στις δυνατότητες που δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για τις Πρότυπες Προτάσεις, ενώ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της εταιρείας για έργα ανακύκλωσης, διαχείρισης υδάτων, αντιμετώπισης της λειψυδρίας και για την παραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας.

Ενδιαφέρον για δεύτερο FSRU

Ο επικεφαλής της AKTOR επιβεβαίωσε ότι ο Όμιλος εξετάζει τη συμμετοχή στη δημιουργία δεύτερου πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Ελλάδα.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η θυγατρική AKTOR LNG να δραστηριοποιηθεί και στην προμήθεια της ελληνικής αγοράς με LNG, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες εμπορικές συνθήκες.

Η κατασκευή παραμένει βασικός τομέας δραστηριότητας

Αναφερόμενος στον κατασκευαστικό κλάδο, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η εταιρεία δεν σχεδιάζει μείωση της δραστηριότητάς της ή του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων.

Όπως είπε, στόχος είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή σε έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, ώστε να ενισχυθούν οι επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και οι συνέργειες με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου.