HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Η διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας, η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και η επέκταση σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες αποτελούν τα βασικά στοιχήματα της HELLENiQ ENERGY για την επόμενη ημέρα, καθώς ο όμιλος ολοκληρώνει τον κύκλο του Vision 2025 και εισέρχεται στη νέα στρατηγική περίοδο Vision 2030+.

Η διοίκηση, με βάση όσα καταγράφηκαν στη Γ.Σ. της Πέμπτης 25/6 με επιλογή για σταθερά και προσεκτικά βήματα ανάπτυξης, εμφανίζεται αισιόδοξη για την επόμενη μέρα. Κι αυτό παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που συνεχίζει να επηρεάζει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Εκτιμάται, δε, από πηγές της εταιρείας, ότι οι οικονομικές επιδόσεις του 2026 μπορούν να κινηθούν κοντά ή ακόμη και πάνω από τα 1,1 δισ. ευρώ σε συγκρίσιμα EBITDA, εφόσον διατηρηθούν τα σημερινά δεδομένα στις τιμές του πετρελαίου και στα διεθνή περιθώρια διύλισης.

Το επόμενο διάστημα, ιδιαίτερο βάρο, πάντως, δίνεται στις εξελίξεις γύρω από τις τιμές του αργού, την πορεία των refining margins, αλλά και στις επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν νέες θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τις υποδομές LNG και τη διερεύνηση της συμμετοχής της Ελλάδας σε μελλοντικά πυρηνικά έργα. Πρόκειται για το νέο ενεργειακό τοπίο μέσα στο οποίο η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της.

Ο όμιλος έχει ήδη ολοκληρώσει έναν βαθύ μετασχηματισμό, εξελισσόμενος από μία εταιρεία με επίκεντρο τη διύλιση σε έναν καθετοποιημένο ενεργειακό οργανισμό με παρουσία σε όλο το φάσμα της αγοράς, από τα πετρελαιοειδή και το φυσικό αέριο μέχρι την ηλεκτροπαραγωγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μετάβαση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη διεθνή αγορά ενέργειας, με διαδοχικές γεωπολιτικές κρίσεις, ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές, προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία όχι μόνο διατήρησε την ανταγωνιστικότητά της, αλλά ενίσχυσε σημαντικά την επενδυτική και λειτουργική της βάση.

Το 2025

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων, με συγκρίσιμα EBITDA ύψους 1,13 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 503 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 757 εκατ. ευρώ, χωρίς να απαιτηθεί νέα άντληση κεφαλαίων από τους μετόχους. Την τελευταία πενταετία οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 2,4 δισ. ευρώ, με περίπου το ήμισυ να κατευθύνεται σε νέες δραστηριότητες, χρηματοδοτούμενες κυρίως από την ίδια την κερδοφορία του ομίλου και από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Οι πυλώνες

Η διύλιση εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα δημιουργίας ταμειακών ροών, ωστόσο η στρατηγική πλέον επικεντρώνεται στη μείωση της εξάρτησης από τα διεθνή περιθώρια. Η HELLENiQ ENERGY επενδύει στον εκσυγχρονισμό των μονάδων, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μεγαλύτερη ευελιξία προμήθειας αργού πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την τελευταία διετία επεξεργάστηκε περισσότερους από 25 διαφορετικούς τύπους αργού, προσαρμόζοντας άμεσα το μείγμα παραγωγής στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Παράλληλα, ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η πλατφόρμα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, μετά και την ενσωμάτωση της Energean Power (Enerwave), εξελίσσεται σε σημαντική πηγή κερδοφορίας, με προσαρμοσμένα συγκρίσιμα EBITDA που προσεγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει αυξηθεί θεαματικά, από μόλις 27 MW το 2021 σε 0,6 GW σε λειτουργία, ενώ συνολικά τα έργα σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή ώριμα προς ανάπτυξη ανέρχονται πλέον σε 1,5 GW.

Η εξωστρέφεια

Σημαντικές είναι και οι κινήσεις στον τομέα της διεθνούς εμπορίας, με την επαναλειτουργία του αγωγού VARDAX, την ίδρυση της HELLENiQ Petroleum Trading στην Ελβετία και την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού δικτύου σε πέντε χώρες, ενισχύοντας την ευελιξία εφοδιασμού και τη διεθνή παρουσία του ομίλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα των υδρογονανθράκων, όπου οι συνεργασίες με τις Chevron και ExxonMobil ενισχύουν τις προοπτικές έρευνας και παραγωγής στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ολοκλήρωση του Vision 2025 σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου επενδυτικού κύκλου. Μέσω της στρατηγικής Vision 2030+, η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στη διύλιση, το διεθνές trading, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση, το φυσικό αέριο και την ηλεκτροπαραγωγή, επενδύοντας παράλληλα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, Ανδρέα Σιάμισιη, ο μετασχηματισμός των τελευταίων ετών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για ένα νέο επίπεδο κερδοφορίας, με στόχο συγκρίσιμα EBITDA της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Ένας στόχος που θα στηριχθεί όχι μόνο στις παραδοσιακές δραστηριότητες της διύλισης, αλλά κυρίως στη δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου ενεργειακού ομίλου με πολλαπλές πηγές εσόδων και αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.