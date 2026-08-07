Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

Ταμείο Εκσυγχρονισμού και CISAF χρηματοδοτούν την πράσινη μετάβαση, ενώ παράλληλα οι ενισχύσεις μέσω Αναπτυξιακού Νόμου αγγίζουν τα 3,7 δισ. ευρώ.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2032 δρομολογεί η κυβέρνηση για την ενίσχυση στρατηγικών βιομηχανικών επενδύσεων, με προτεραιότητα στην πράσινη μετάβαση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη βιομηχανική πολιτική να συνδέεται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και των εξαγωγών.

Οι δύο βασικές πηγές χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, η νέα χρηματοδοτική περίοδος θα βασιστεί σε στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις και όχι σε οριζόντιες επιδοτήσεις, καθώς υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός ώριμων επενδυτικών σχεδίων.

Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης είναι:

600 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού έως το 2032, εκ των οποίων τα πρώτα 200 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον πρώτο κύκλο αποκλειστικά για στρατηγικές επενδύσεις.

από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού έως το 2032, εκ των οποίων τα πρώτα 200 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον πρώτο κύκλο αποκλειστικά για στρατηγικές επενδύσεις. 400 εκατ. ευρώέως το 2030 μέσω του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων CISAF, με στόχο την καθαρή βιομηχανική μετάβαση και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, προωθείται δέσμη μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσέλκυση νέων παραγωγικών κεφαλαίων.

Επενδυτικό pipeline 270 σχεδίων

Σήμερα βρίσκονται υπό αξιολόγηση 270 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων τα 123 αφορούν τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η υλοποίησή τους εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 3.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ανά κλάδο, τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

τρόφιμα και εφοδιαστική αλυσίδα (58),

μεταλλουργία (33),

δομικά υλικά (29),

μεταφορές και logistics (22).

Παράλληλα, έχουν εγκριθεί 174 επενδυτικά σχέδια στο πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», συνολικού προϋπολογισμού 262,1 εκατ. ευρώ, με δημόσια ενίσχυση 145,6 εκατ. ευρώ.

Μεταρρυθμίσεις για τη βιομηχανία

Η κυβέρνηση προωθεί έντεκα παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η νέα στρατηγική για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, οι βιομηχανικοί λιμένες, η αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών, το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και η περαιτέρω απλοποίηση των αδειοδοτήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η εφαρμογή του Open Business, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μεταποίηση στην Αττική και η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου.

Στήριξη επενδύσεων 3,7 δισ. ευρώ και παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ακόμη ότι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου θα διατεθούν 3,7 δισ. ευρώ για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε νέες μονάδες, τεχνολογία, εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, έως το 2030 προβλέπεται η κινητοποίηση 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η Εθνική Ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα, η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τους Ημιαγωγούς και η προετοιμασία της ελληνικής θέσης για τις επικείμενες ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική, την ανταγωνιστικότητα και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

ΣΒΕ: Θετική αρχή, αλλά απαιτείται εθνικό σχέδιο

Θετικά αποτίμησε την επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάδειξη της βιομηχανίας σε βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις για τις επενδύσεις, τις αδειοδοτήσεις, τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τις υποδομές και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ θετική χαρακτήρισε και τη θέσπιση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και μηχανισμού παρακολούθησης.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι επιμέρους πρωτοβουλίες θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία, με σαφείς στόχους και συντονισμένες πολιτικές για το ενεργειακό κόστος, τις υποδομές, τις επενδύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως επισήμανε, ο ΣΒΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στον διάλογο με τεκμηριωμένες προτάσεις, με στόχο η βιομηχανία να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας.