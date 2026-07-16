Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Η Space Hellas ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθυντή Πωλήσεων από τον κ. Σταύρο Μουστάκα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο κ. Μουστάκας διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, με πάνω από 15 χρόνια σε ανώτατες διοικητικές και εμπορικές θέσεις στους κλάδους της τεχνολογίας και των υπηρεσιών. Έχει εκτενή εμπειρία στον στρατηγικό και εμπορικό σχεδιασμό, στην ανάπτυξη αγορών και συνεργασιών, στη διοίκηση ομάδων και στη βελτιστοποίηση λειτουργιών, συμβάλλοντας στην αύξηση του κύκλου εργασιών, της κερδοφορίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη οργανισμών. Είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School και πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τη νέα του θέση, ο κ. Μουστάκας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου της Space Hellas, στην ανάπτυξη των πωλήσεων και στην προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων ICT και System Integration. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης της εταιρείας, με έμφαση στην καινοτομία, στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών και στην παροχή λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με την ένταξη του κ. Μουστάκα στο δυναμικό της, η Space Hellas ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της στον τομέα των πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών.