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Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης
Αυτοδιοίκηση
15:36 - 16 Ιουλ 2026

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης στο Δημαρχείο Αθηνών. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι ρωγμές και οι βλάβες που έχουν παρουσιαστεί σε 200 διαμερίσματα της περιοχής, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του μετρό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους και είχαμε μία πολύ αναλυτική συζήτηση με στελέχη και τη διοίκηση της “Ελληνικό Μετρό”. Συζητήσαμε για όλα τα κρίσιμα θέματα. Ζητήσαμε, πρώτον, να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, για όλους αυτούς τους λόγους, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε, από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να μας ενημερώσουν για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα. Τρίτον, ζητάμε αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών στην Κυψέλη. Είμαστε εδώ μαζί με τους κατοίκους για να παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις. Θέλουμε τη Γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

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Οι εκπρόσωποι των κατοίκων παρουσίασαν την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και μετέφεραν τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, ζήτησε την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των κατοίκων και της περιουσίας τους, την πλήρη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις βλάβες, την ταχεία αποκατάστασή τους, καθώς και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη των σχετικών ενεργειών.

Το χρονικό με τις ρωγμές στα σπίτια της Κυψέλης

Εχθές Τετάρτη 15/7, διατάχθηκε κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εάν οι ζημιές συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν από τις εργασίες προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας, αν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιόποινες πράξεις, αλλά και αν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους των πολυκατοικιών που παρουσίασαν προβλήματα.

Λίγο αργότερα, η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό πραγματοποιείται με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, ενώ η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του μετροπόντικα TBM Νίκη από τις 8 Μαΐου 2026 οφείλεται σε μη αναμενόμενες συνθήκες στο ιδιαίτερα ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη μετά την καταγραφή μετακινήσεων μεγαλύτερων από τις προβλεπόμενες στη μελέτη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα κτίρια της περιοχής και έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι.

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