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Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development
Επιχειρήσεις
18:23 - 16 Ιουν 2026

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Reporter.gr Newsroom
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Η Space Hellas ανακοινώνει την ενοποίηση της Διεύθυνσης Marketing και της Διεύθυνσης Business Development, δημιουργώντας μια ενιαία οργανωτική δομή που ενισχύει τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα της εμπορικής της λειτουργίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς, στη στενότερη σύνδεση των δράσεων marketing με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης προς τους πελάτες.

Στο πλαίσιο της νέας δομής, ο κ. Χάρης Κορακάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Marketing, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στην εταιρεία. Με εμπειρία άνω των 25 ετών στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης ως Senior Account Executive και Business Development Manager, υποστηρίζοντας μεγάλους οργανισμούς στον επιχειρησιακό και τεχνολογικό τους μετασχηματισμό. Η επαγγελματική του πορεία συνδέεται με τη διαχείριση στρατηγικών πελατών, τη συνεργασία με διεθνείς ομάδες, την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και την υλοποίηση λύσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε: «Η ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development αποτελεί μια ουσιαστική οργανωτική εξέλιξη που ενισχύει τον συντονισμό των εμπορικών μας δράσεων και τη δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, η ανάληψη της νέας θέσης από τον κ. Χάρη Κορακάκη επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους για την περαιτέρω ανάπτυξη της Space Hellas».

Με τη νέα αυτή δομή, η Space Hellas επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερο συντονισμό και ουσιαστικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, με έμφαση στην καινοτομία και τη δημιουργία αξίας.

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