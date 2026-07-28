ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας
Επιχειρήσεις
08:10 - 28 Ιουλ 2026

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ύστερα από μια πολυετή περίοδο σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης, η Στοά Αρσακείου περνά πλέον στη φάση της λειτουργίας της. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου άνοιξε πιλοτικά τις πύλες της στο κοινό, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής αξιοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.  

Η σταδιακή ενεργοποίηση του συγκροτήματος αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας επένδυσης που ξεπερνά τα 18 εκατ. ευρώ, ενώ όλοι οι διαθέσιμοι χώροι έχουν ήδη μισθωθεί, γεγονός που μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον από την κατασκευή στην επιχειρησιακή ανάπτυξη του νέου προορισμού.

Η μετάβαση από την ανάπλαση στην εμπορική αξιοποίηση

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου σηματοδοτεί την επαναλειτουργία ενός ιστορικού τοπόσημου της πρωτεύουσας, το οποίο παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητο. Παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, η Στοά Αρσακείου εισέρχεται πλέον σε περίοδο σταδιακής ανάπτυξης, με τις επιμέρους δραστηριότητες και συνεργασίες να ενεργοποιούνται το επόμενο διάστημα.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την πλήρη ανακαίνιση περίπου 13.000 τετραγωνικών μέτρων του Αρσακείου Μεγάρου, στο πλαίσιο σύμβασης υπεκμίσθωσης με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ιδιοκτήτρια του ακινήτου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού αστικού προορισμού που συνδυάζει τη γαστρονομία, το οργανωμένο λιανεμπόριο, τον πολιτισμό και χώρους εμπειρίας.

Στο συγκρότημα θα λειτουργήσουν επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίου, πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και το Europa Experience, το διαδραστικό κέντρο ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, στο έργο εντάσσεται και η αναβάθμιση του Θεάτρου Τέχνης «Καρόλου Κουν», με νέα είσοδο που ενσωματώνεται στη συνολική αρχιτεκτονική παρέμβαση.

Οι αλλαγές στο μετοχικό σχήμα κατά τη διάρκεια της επένδυσης

Την ανάπτυξη της Στοάς Αρσακείου έχει αναλάβει η Legendary Food, εταιρεία που ιδρύθηκε αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η μακρά διάρκεια της επένδυσης συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανακατατάξεις στη μετοχική της σύνθεση, αντανακλώντας τόσο τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και την εξέλιξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Η εταιρεία ξεκίνησε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,26 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή των Άρη Κεφαλογιάννη, Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλου, Ευάγγελου Κοντζιά, Πέτρου Οικονομίδη και της Reset Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2020-2021, όταν στο επενδυτικό σχήμα εισήλθαν ο Μάριος και η Χριστίνα Οικονόμου, εκπροσωπώντας την εφοπλιστική οικογένεια Οικονόμου. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 4,83 εκατ. ευρώ, με τους δύο νέους μετόχους να αποκτούν από 19,4% ο καθένας.

Το 2022 ακολούθησε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, ανεβάζοντας το μετοχικό κεφάλαιο στα 6,13 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο αποχώρησαν ο Άρης και η Λούκια Κεφαλογιάννη, ενώ στη θέση τους εισήλθε η Conter Holding Ltd, αποκτώντας ποσοστό 16,3%.

Η σημαντικότερη αναδιάρθρωση σημειώθηκε το 2023, όταν η οικογένεια Οικονόμου αποχώρησε από την άμεση μετοχική συμμετοχή και η Conter Holding απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 53,03%. Στο τέλος του 2024 η συμμετοχή της ενισχύθηκε περαιτέρω, προσεγγίζοντας το 59%, ενώ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στα 7,55 εκατ. ευρώ.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Με την πιλοτική λειτουργία να βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και τους εμπορικούς χώρους να έχουν ήδη διατεθεί στο σύνολό τους, το βάρος μεταφέρεται στην επιτυχημένη λειτουργία του νέου εγχειρήματος. Η προσέλκυση σταθερής επισκεψιμότητας και η ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος που θα συνδυάζει εστίαση, εμπόριο και πολιτισμό θα αποτελέσουν τους βασικούς δείκτες επιτυχίας μιας επένδυσης που χρειάστηκε περισσότερα από έξι χρόνια για να περάσει από τον σχεδιασμό στην πράξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ΝΑΤΟ επενδύει €27 δισ. στην ευρωπαϊκή άμυνα – Εκσυγχρονίζει το δίκτυο καυσίμων
Ειδήσεις

Το ΝΑΤΟ επενδύει €27 δισ. στην ευρωπαϊκή άμυνα – Εκσυγχρονίζει το δίκτυο καυσίμων

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία
Ναυτιλία

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει επέκταση του συμβολαίου της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) έως το 2034
Επιχειρήσεις

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει επέκταση του συμβολαίου της με την Premier Lotteries Ireland (PLI) έως το 2034

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία
Επιχειρήσεις

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Οικονομία
28/07/2026 - 08:03

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Πολιτική
28/07/2026 - 07:55

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ