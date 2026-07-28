Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Ύστερα από μια πολυετή περίοδο σχεδιασμού, αδειοδοτήσεων και εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης, η Στοά Αρσακείου περνά πλέον στη φάση της λειτουργίας της. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου άνοιξε πιλοτικά τις πύλες της στο κοινό, σηματοδοτώντας την έναρξη της εμπορικής αξιοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Η σταδιακή ενεργοποίηση του συγκροτήματος αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας επένδυσης που ξεπερνά τα 18 εκατ. ευρώ, ενώ όλοι οι διαθέσιμοι χώροι έχουν ήδη μισθωθεί, γεγονός που μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον από την κατασκευή στην επιχειρησιακή ανάπτυξη του νέου προορισμού.

Η μετάβαση από την ανάπλαση στην εμπορική αξιοποίηση

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου σηματοδοτεί την επαναλειτουργία ενός ιστορικού τοπόσημου της πρωτεύουσας, το οποίο παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητο. Παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, η Στοά Αρσακείου εισέρχεται πλέον σε περίοδο σταδιακής ανάπτυξης, με τις επιμέρους δραστηριότητες και συνεργασίες να ενεργοποιούνται το επόμενο διάστημα.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την πλήρη ανακαίνιση περίπου 13.000 τετραγωνικών μέτρων του Αρσακείου Μεγάρου, στο πλαίσιο σύμβασης υπεκμίσθωσης με τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ιδιοκτήτρια του ακινήτου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού αστικού προορισμού που συνδυάζει τη γαστρονομία, το οργανωμένο λιανεμπόριο, τον πολιτισμό και χώρους εμπειρίας.

Στο συγκρότημα θα λειτουργήσουν επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίου, πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και το Europa Experience, το διαδραστικό κέντρο ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, στο έργο εντάσσεται και η αναβάθμιση του Θεάτρου Τέχνης «Καρόλου Κουν», με νέα είσοδο που ενσωματώνεται στη συνολική αρχιτεκτονική παρέμβαση.

Οι αλλαγές στο μετοχικό σχήμα κατά τη διάρκεια της επένδυσης

Την ανάπτυξη της Στοάς Αρσακείου έχει αναλάβει η Legendary Food, εταιρεία που ιδρύθηκε αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η μακρά διάρκεια της επένδυσης συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανακατατάξεις στη μετοχική της σύνθεση, αντανακλώντας τόσο τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και την εξέλιξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Η εταιρεία ξεκίνησε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,26 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή των Άρη Κεφαλογιάννη, Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλου, Ευάγγελου Κοντζιά, Πέτρου Οικονομίδη και της Reset Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2020-2021, όταν στο επενδυτικό σχήμα εισήλθαν ο Μάριος και η Χριστίνα Οικονόμου, εκπροσωπώντας την εφοπλιστική οικογένεια Οικονόμου. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 4,83 εκατ. ευρώ, με τους δύο νέους μετόχους να αποκτούν από 19,4% ο καθένας.

Το 2022 ακολούθησε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, ανεβάζοντας το μετοχικό κεφάλαιο στα 6,13 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο αποχώρησαν ο Άρης και η Λούκια Κεφαλογιάννη, ενώ στη θέση τους εισήλθε η Conter Holding Ltd, αποκτώντας ποσοστό 16,3%.

Η σημαντικότερη αναδιάρθρωση σημειώθηκε το 2023, όταν η οικογένεια Οικονόμου αποχώρησε από την άμεση μετοχική συμμετοχή και η Conter Holding απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 53,03%. Στο τέλος του 2024 η συμμετοχή της ενισχύθηκε περαιτέρω, προσεγγίζοντας το 59%, ενώ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στα 7,55 εκατ. ευρώ.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Με την πιλοτική λειτουργία να βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και τους εμπορικούς χώρους να έχουν ήδη διατεθεί στο σύνολό τους, το βάρος μεταφέρεται στην επιτυχημένη λειτουργία του νέου εγχειρήματος. Η προσέλκυση σταθερής επισκεψιμότητας και η ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος που θα συνδυάζει εστίαση, εμπόριο και πολιτισμό θα αποτελέσουν τους βασικούς δείκτες επιτυχίας μιας επένδυσης που χρειάστηκε περισσότερα από έξι χρόνια για να περάσει από τον σχεδιασμό στην πράξη.