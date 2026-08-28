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SoftBank: Αναζητά νέο δάνειο $10 δισ. για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στην OpenAI
Επιχειρήσεις
22:59 - 28 Αυγ 2026

SoftBank: Αναζητά νέο δάνειο $10 δισ. για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στην OpenAI

Reporter.gr Newsroom
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Νέα χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. δολαρίων αναζητά η SoftBank, στο πλαίσιο των κινήσεών της για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της θέσης και την αναχρηματοδότηση χρέους που συνδέεται με τη μεγάλη επένδυσή της στην OpenAI, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το δάνειο αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου 275 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Την οργάνωση της χρηματοδότησης έχει αναλάβει ως κύριος διοργανωτής και bookrunner η Mizuho Bank.

Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί μία ακόμη κίνηση της SoftBank στην αγορά χρέους, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος επιχειρεί να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για το φιλόδοξο επενδυτικό του σχέδιο στην OpenAI.

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση της OpenAI

Η SoftBank, υπό τη διοίκηση του ιδρυτή της, Μασαγιόσι Σον, αναμένεται να έχει επενδύσει σχεδόν 65 δισ. δολάρια στην OpenAI έως τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέρος των κεφαλαίων από το νέο δάνειο ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του δανείου-γέφυρας ύψους 40 δισ. δολαρίων, το οποίο εξασφαλίστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην OpenAI.

Οι δεσμεύσεις για τη νέα χρηματοδότηση αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου, ενώ οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τη συμμετοχή τους στη συμφωνία.

Η είδηση είχε μεταδοθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από το International Financing Review.

Εξετάζει και έκδοση ομολόγων έως 20 δισ. δολάρια

Παράλληλα με το νέο δάνειο, η SoftBank εξετάζει και την προσφυγή στην αγορά ομολόγων, με στόχο να αντλήσει επιπλέον κεφάλαια.

Στο τραπέζι βρίσκεται πιθανή έκδοση ομολόγων ύψους 10 έως 20 δισ. δολαρίων, η οποία θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του δανείου-γέφυρας των 40 δισ. δολαρίων.

Ο ιαπωνικός όμιλος σχεδιάζει, επιπλέον, να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων λιανικής ύψους 1 τρισ. γεν, περίπου 6,3 δισ. δολαρίων, στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας.

Η συγκεκριμένη έκδοση αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη στην ιστορία της SoftBank και εντάσσεται στις προσπάθειες του ομίλου να καλύψει τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη δέσμευσή του απέναντι στην OpenAI.

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