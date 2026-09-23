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ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο
Ανακοινώσεις
21:28 - 23 Σεπ 2026

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ αύξησε τα μερίδια αγοράς και εξυπηρέτησε τις ανάγκες των μεγάλων βιομηχανιών όλων των κλάδων καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν πελατολόγιο πολύχρονης και άριστης συνεργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος στο Α εξάμηνο 2026 πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 5,5%, αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% και αύξηση συνολικής κερδοφορίας (προ φόρων) κατά 74,4%

Οικονομικά αποτελέσματα και Δείκτες

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 47,84 εκ ευρώ (αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το α εξάμηνο 2025) και του Ομίλου σε 94,92 εκ ευρώ (αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το α εξάμηνο 2025). Οι ποσότητες/όγκοι που διακινήθηκαν στην περίοδο α' εξαμήνου 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2025 εμφάνισαν αύξηση κατά 10,3% σε επίπεδο Εταιρείας και αύξηση κατά 8,5% σε επίπεδο Ομίλου.

Η έγκαιρη αποθεματοποίηση με άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη διαχείριση των αγορών πρώτων υλών, τόσο από τους διεθνείς οίκους όσο και από τους ευρωπαίους προμηθευτές, επέφερε αύξηση του περιθωρίου της μικτής κερδοφορίας κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου 2026 στην Εταιρεία και στον Όμιλο. Πιο συγκεκριμένα το περιθώριο μικτής κερδοφορίας ανήλθε σε ποσοστό 16,8% για την Εταιρεία και 17,6% για τον Όμιλο (14,8% και 15,5% αντίστοιχα ποσοστά α εξαμήνου 2025).

Ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ παρακολουθεί τις αποκλίσεις των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης σε ποσοστιαία αναλογία με τις πωλήσεις της εκάστοτε περιόδου, στοχεύοντας παράλληλα στον εξορθολογισμό δαπανών και τις συνέργειες κόστους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Η αύξηση των πωλήσεων, η ενίσχυση του περιθωρίου μικτής κερδοφορίας, η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους καθώς και η μειούμενη μεταβολή της επίδρασης των αποτελεσμάτων του Ομίλου από την εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (IAS29) στην θυγατρική εταιρεία της Τουρκίας, απέφερε βελτιωμένα αποτελέσματα προ φόρων:

σε επίπεδο Εταιρείας για το α εξάμηνο 2026 τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 2,2 εκ. ευρώ (ή 4,6 % επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το α εξάμηνο 2025 που ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ (ή 3,4% επί των συνολικών πωλήσεων) και σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,0 εκ. ευρώ (ή 4,2% επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το α εξάμηνο 2025 που ανήλθαν σε 2,3 εκ. ευρώ (ή 2,5% επί των συνολικών πωλήσεων).

Όσον αφορά την Κατάσταση της Οικονομικής θέσης (Ισολογισμός) την 30/06/2026 τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος εμφανίζουν ιδιαίτερα ενισχυμένο κεφάλαιο κίνησης πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία ποσοστό 190,05 % και ο Όμιλος ποσοστό 213,9 % (Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της ΕΛΤΟΝ να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εντός α εξαμήνου 2026 προέβησαν σε μείωση των ξένων δανειακών κεφαλαίων. Την 30/06/2026 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανέρχεται σε 15,4 εκ. ευρώ και 14,09 εκ. ευρώ έναντι 16,7 εκ. ευρώ και 15,9 εκ. ευρώ αντίστοιχα την 31/12/2025.

Επενδύσεις

Το Δεκέμβριο 2024 η Εταιρεία εξαγόρασε σε ποσοστό 100% τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας "Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ". Η εταιρεία "Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ" ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται επιτυχημένα στην Ελληνική αγορά παραγωγής και διανομής πρώτων υλών και χημικών Α’ υλών στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Συγκεκριμένα, παράγει και εμπορεύεται ειδικά μείγματα και συστατικά τροφίμων που αποτελούν πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες γαλακτοκομικών, κρεάτων και αρτοποιίας. Η συγκεκριμένη εξαγορά θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό στις χώρες που έχει παρουσία ο Όμιλος. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμπληρωματικά στην γκάμα των προϊόντων του Ομίλου. Κατά το έτος 2025 ο Όμιλος εναρμόσισε διαδικασίες καθώς και συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας. Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η πλήρης συγχώνευση μέσω απορρόφησης της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία.

Στόχος για τα επόμενα έτη αποτελεί η διεύρυνση των πωλήσεων προιόντων προστιθέμενης αξίας στις λοιπές χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ επενδύει στην πλήρη εγκατάσταση ενός σύγχρονου ERP συστήματος που θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στις συνέργειες σε επίπεδο Ομίλου. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2024 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί σε ασφαλές περιβάλλον Cloud στη μητρική Εταιρεία και από 1η Ιανουαρίου 2025 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί στη μεγαλύτερη θυγατρική του Ομίλου την ΕΛΤΟΝ Ρουμανίας. Εντός του έτους 2025 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του νέου ERP και στις θυγατρικές εταιρείες στη Σερβία και στην Τουρκία. Εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας "Ν.ΛΕΚΟΣ ΑΕ" και η λογιστική και οικονομική παρακολούθηση της θα γίνεται μέσω του ενιαίου ERP συστήματος.

Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον όπου τα γεωπολιτικά προβλήματα λόγω του πολέμου στην Μ.Ανατολή και την Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα,

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