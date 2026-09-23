ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο

Όσον αφορά την Κατάσταση της Οικονομικής θέσης (Ισολογισμός) την 30/06/2026 τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος εμφανίζουν ιδιαίτερα ενισχυμένο κεφάλαιο κίνησης πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία ποσοστό 190,05 % και ο Όμιλος ποσοστό 213,9 % (Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της ΕΛΤΟΝ να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εντός α εξαμήνου 2026 προέβησαν σε μείωση των ξένων δανειακών κεφαλαίων. Την 30/06/2026 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανέρχεται σε 15,4 εκ. ευρώ και 14,09 εκ. ευρώ έναντι 16,7 εκ. ευρώ και 15,9 εκ. ευρώ αντίστοιχα την 31/12/2025.
Επενδύσεις
Το Δεκέμβριο 2024 η Εταιρεία εξαγόρασε σε ποσοστό 100% τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας "Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ". Η εταιρεία "Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ" ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται επιτυχημένα στην Ελληνική αγορά παραγωγής και διανομής πρώτων υλών και χημικών Α’ υλών στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Συγκεκριμένα, παράγει και εμπορεύεται ειδικά μείγματα και συστατικά τροφίμων που αποτελούν πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες γαλακτοκομικών, κρεάτων και αρτοποιίας. Η συγκεκριμένη εξαγορά θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό στις χώρες που έχει παρουσία ο Όμιλος. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμπληρωματικά στην γκάμα των προϊόντων του Ομίλου. Κατά το έτος 2025 ο Όμιλος εναρμόσισε διαδικασίες καθώς και συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας. Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η πλήρης συγχώνευση μέσω απορρόφησης της θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία.
Στόχος για τα επόμενα έτη αποτελεί η διεύρυνση των πωλήσεων προιόντων προστιθέμενης αξίας στις λοιπές χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ επενδύει στην πλήρη εγκατάσταση ενός σύγχρονου ERP συστήματος που θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στις συνέργειες σε επίπεδο Ομίλου. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2024 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί σε ασφαλές περιβάλλον Cloud στη μητρική Εταιρεία και από 1η Ιανουαρίου 2025 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί στη μεγαλύτερη θυγατρική του Ομίλου την ΕΛΤΟΝ Ρουμανίας. Εντός του έτους 2025 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του νέου ERP και στις θυγατρικές εταιρείες στη Σερβία και στην Τουρκία. Εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας "Ν.ΛΕΚΟΣ ΑΕ" και η λογιστική και οικονομική παρακολούθηση της θα γίνεται μέσω του ενιαίου ERP συστήματος.
Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον όπου τα γεωπολιτικά προβλήματα λόγω του πολέμου στην Μ.Ανατολή και την Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα,