ΕΛΤΟΝ: Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% στο εξάμηνο

Ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ αύξησε τα μερίδια αγοράς και εξυπηρέτησε τις ανάγκες των μεγάλων βιομηχανιών όλων των κλάδων καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν πελατολόγιο πολύχρονης και άριστης συνεργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος στο Α εξάμηνο 2026 πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 5,5%, αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 35,2% και αύξηση συνολικής κερδοφορίας (προ φόρων) κατά 74,4%

Οικονομικά αποτελέσματα και Δείκτες

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 47,84 εκ ευρώ (αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το α εξάμηνο 2025) και του Ομίλου σε 94,92 εκ ευρώ (αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το α εξάμηνο 2025). Οι ποσότητες/όγκοι που διακινήθηκαν στην περίοδο α' εξαμήνου 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2025 εμφάνισαν αύξηση κατά 10,3% σε επίπεδο Εταιρείας και αύξηση κατά 8,5% σε επίπεδο Ομίλου.

Η έγκαιρη αποθεματοποίηση με άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη διαχείριση των αγορών πρώτων υλών, τόσο από τους διεθνείς οίκους όσο και από τους ευρωπαίους προμηθευτές, επέφερε αύξηση του περιθωρίου της μικτής κερδοφορίας κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου 2026 στην Εταιρεία και στον Όμιλο. Πιο συγκεκριμένα το περιθώριο μικτής κερδοφορίας ανήλθε σε ποσοστό 16,8% για την Εταιρεία και 17,6% για τον Όμιλο (14,8% και 15,5% αντίστοιχα ποσοστά α εξαμήνου 2025).

Ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ παρακολουθεί τις αποκλίσεις των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης σε ποσοστιαία αναλογία με τις πωλήσεις της εκάστοτε περιόδου, στοχεύοντας παράλληλα στον εξορθολογισμό δαπανών και τις συνέργειες κόστους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Η αύξηση των πωλήσεων, η ενίσχυση του περιθωρίου μικτής κερδοφορίας, η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους καθώς και η μειούμενη μεταβολή της επίδρασης των αποτελεσμάτων του Ομίλου από την εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (IAS29) στην θυγατρική εταιρεία της Τουρκίας, απέφερε βελτιωμένα αποτελέσματα προ φόρων:

σε επίπεδο Εταιρείας για το α εξάμηνο 2026 τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 2,2 εκ. ευρώ (ή 4,6 % επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το α εξάμηνο 2025 που ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ (ή 3,4% επί των συνολικών πωλήσεων) και σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,0 εκ. ευρώ (ή 4,2% επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το α εξάμηνο 2025 που ανήλθαν σε 2,3 εκ. ευρώ (ή 2,5% επί των συνολικών πωλήσεων).