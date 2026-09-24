Βουλευτές της ΝΔ «στα κάγκελα»

Η προεκλογική ατμόσφαιρα, όσο και αν κατά την κυβέρνηση οι εκλογές απέχουν σχεδόν οκτώ μήνες, έχει προκαλέσει γενική αναστάτωση και εκνευρισμό σε όλα τα επίπεδα στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ.

Κομματικά στελέχη πιέζουν για μειώσεις στον ΕΦΚ στα καύσιμα, υπουργοί αλωνίζουν στα κανάλια και κάνουν επί της ουσίας προσωπικό προεκλογικό αγώνα, ενώ στην ΚΟ τα σημάδια της έντασης γίνονται πλέον φανερά. Και αυτά αναφέρονται μόνο ενδεικτικά.

Χαρακτηριστικά ήταν αυτά που συνέβησαν την Τετάρτη (23/9) κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Η κυβερνητική γραμμή ήταν αρχικά υπέρ του «όχι». Υπήρξε όμως σφοδρή αντίδραση από τους βουλευτές της ΝΔ, των οποίων η ασυλία είχε αρθεί με συνοπτικές διαδικασίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που - ορθώς - θεώρησαν ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Το γεγονός και μόνο ότι άρον-άρον άλλαξε η κομματική γραμμή και δόθηκε η δυνατότητα ψήφου κατά συνείδηση, δείχνει ποιο ακριβώς είναι το κλίμα που επικρατεί. Το ότι τελικά η άρση ασυλίας των δύο βουλευτών απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία, είναι μία άλλη συζήτηση…