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ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο
Επιχειρήσεις
18:29 - 23 Σεπ 2026

ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (23/9), η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά της μεγέθη για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

«Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 1.287.009,10€ για το πρώτο εξάμηνο 2026 και αντίστοιχα 1.244.932,53€ για το πρώτο εξάμηνο του 2025 και της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.261.193,41 € για το πρώτο εξάμηνο 2026 και αντίστοιχα στο ποσό των 1.205.238,55 € για το πρώτο εξάμηνο 2025.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθαν στο ποσό των 551.680,32 € και αντίστοιχα 544.452,65 € για το πρώτο εξάμηνο του 2025, και της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθαν στο ποσό των 545.515,32 € και αντίστοιχα για την Εταιρεία στο ποσό των 530.747,65 € για το πρώτο εξάμηνο 2025.

Τα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε κέρδος 152.209,47 € και αντίστοιχα σε κέρδος 82.762,27 € για το πρώτο εξάμηνο του 2025, και της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε κέρδος 120.167,45 € σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2025 για την Εταιρεία τα οποία ανήλθαν σε κέρδος 73.456,27€».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2026 της εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

https://el.lanakam.eu/financial-reports

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