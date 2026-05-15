Optima για Aegean: Σύσταση «Αγορά» με τιμή-στόχο €14,70 παρά το αυξημένο κόστος καυσίμων
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:52 - 15 Μάι 2026

Optima για Aegean: Σύσταση «Αγορά» με τιμή-στόχο €14,70 παρά το αυξημένο κόστος καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
Η Optima Bank διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση «αγορά» και την τιμή-στόχο των 14,70 ευρώ για τη μετοχή της Aegean, εκτιμώντας ότι η αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις λειτουργικές της επιδόσεις, παρά το πιο απαιτητικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026 στις 19 Μαΐου, με τη χρηματιστηριακή να προβλέπει ήπια αύξηση των εσόδων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη σταθερή ενίσχυση της χωρητικότητας και στη διατηρούμενη ζήτηση στο βασικό ευρωπαϊκό δίκτυο της Aegean. Παράλληλα, η περιορισμένη έκθεση της εταιρείας στη Μέση Ανατολή, που αντιστοιχεί σε περίπου 5%-6% της συνολικής δραστηριότητας, λειτουργεί ως παράγοντας μετριασμού των επιπτώσεων από τις διακυμάνσεις στις κρατήσεις της περιοχής.

Σε επίπεδο προβλέψεων, η Optima Bank εκτιμά ότι τα ενοποιημένα έσοδα του πρώτου τριμήνου θα διαμορφωθούν στα 321 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA αναμένεται να φθάσουν τα 45,8 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να παραμένει σταθερό στο 14,3%. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι συναλλαγματικές πιέσεις από την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα, οδηγώντας σε καθαρές ζημίες της τάξεως των 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η χρηματιστηριακή δίνει έμφαση στη στρατηγική επέκτασης του δικτύου της εταιρείας ως βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η νέα συνεργασία codeshare με την Air China, καθώς και η προσθήκη δρομολογίων προς Μπάρι, Πάφο, Ρότερνταμ και Καζαμπλάνκα, ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της Aegean και στηρίζουν τον στόχο για 22 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις σε 164 προορισμούς.

Παράλληλα, η σταδιακή επαναφορά πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Ριάντ και Αμμάν συμβάλλει στον περιορισμό των επιπτώσεων από τις προσωρινές διαταραχές στη Μέση Ανατολή.

Στο σκέλος του κόστους, η Optima Bank σημειώνει ότι η σημαντική άνοδος στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων, οι οποίες κινούνται πλέον στο εύρος των 1.400–1.800 δολαρίων ανά τόνο, εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τα ετήσια λειτουργικά έξοδα κατά 90–115 εκατ. ευρώ. Ως αντίβαρο, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογές τιμολογιακής πολιτικής, επιχειρώντας να απορροφήσει μέρος της πίεσης.

Συνολικά, η Optima Bank εκτιμά ότι ο συνδυασμός διεύρυνσης του δικτύου, σταδιακής εξομάλυνσης των περιφερειακών αγορών και ενεργητικής διαχείρισης τιμών διατηρεί θετική τη μεσοπρόθεσμη προοπτική της μετοχής, παρά τις προκλήσεις στο κόστος λειτουργίας.

