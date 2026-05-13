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Κυπαρίσσης: «Κλειδί» για την στρατηγική της Optima η απόκτηση της Euroxx Securities
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:27 - 13 Μάι 2026

Κυπαρίσσης: «Κλειδί» για την στρατηγική της Optima η απόκτηση της Euroxx Securities

Reporter.gr Newsroom
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Δυναμικά εξελίσσεται η ζήτηση επιχειρηματικών δανείων «από πελάτες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας» όπως ανέφερε χθες  ο CEO της τράπεζας Optima Δημητρης Κυπαρίσσης, στην ενημέρωση των αναλυτών.
Σύμφωνα με τον ίδιο στόχος είναι η τράπεζα να πετύχει φέτος καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ ευρώ, διατηρώντας παράλληλα συντηρητικό προφίλ κινδύνου, ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα, να κινηθεί δυναμικά σε επίπεδο καταθέσεων και τα καθαρά της κέρδη να υπερβούν τα 195 εκατ ευρώ.

Την Τρίτη (13/5) η Optimaανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 47,5 εκατ. ευρώ για το 1ο τρίμηνο του έτους,αυξημένα κατά 22% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Euroxx Securities, που είναι η πρώτη εξαγορά της τράπεζας και είναι καθοριστική για την στρατηγική της επόμενης μέρας καθως αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση θα έχει άμεση θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή.

Όπως αναφέρθηκε στους αναλυτές τα συνολικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 5,5 δισ. ευρώ. Οι νέες εκταμιεύσεις το 1ο τρίμηνο ηταν 1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 1,31%, και δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) στο εξαιρετικά χαμηλό 0,43%. Ο

Ανοδική πορεία είχαν και οι καταθέσεις που αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ ευρώ (+36%) με τα υπόλοιπα στα 6,4 δισ ευρώ, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 84,7%, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 144,7% και τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης στο 119,2%.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 14,27%, ενώ ο δείκτης CET1 ανήλθε στο 11,76%.

Μάλιστα ο κ. Κυπαρίσσης δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της τράπεζας φέτος, λέγοντας πως το «ισχυρό ξεκίνημα του 2026 επιβεβαιώνει τη δύναμη του επιχειρηματικού μοντέλου της μας και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας».

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