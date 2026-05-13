Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή
19:21 - 13 Μάι 2026

Noval Property: Από 26 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος €0,07 ανά μετοχή

Η Noval Property ανακοίνωσε, κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 13 Μαΐου 2026, ότι το μέρισμα για τη χρήση 2025 ορίζεται σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Το τελικό καταβλητέο ποσό διαμορφώνεται σε 0,0702221659 ευρώ ανά μετοχή, καθώς έχει προσαυξηθεί λόγω του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 400.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και δεν δικαιούνται διανομή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που θα είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον κανόνα record date. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών / Euronext Athens.

Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Euronext Securities Athens, πρώην Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Η καταβολή θα γίνεται μέσω των συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές διαδικασίες. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως δικαιούχοι αποβιώσαντες ή τίτλοι σε εκκαθάριση ή ειδικούς λογαριασμούς, η πληρωμή θα πραγματοποιείται είτε μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός έτους από την ημερομηνία πληρωμής είτε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την παρέλευση του έτους.

Τέλος, προβλέπεται ότι μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πενταετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

