ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους: Τι αλλάζει στο πεδίο της μάχης - Οι απόψεις των ειδικών
ΑΜΥΝΑ
12:16 - 07 Ιουλ 2026

Τα μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους: Τι αλλάζει στο πεδίο της μάχης - Οι απόψεις των ειδικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπάρχει ένας Νέος Τρόπος Πολέμου, αλλά είναι Επανάσταση ή απλή Εξέλιξη; Οι στρατιωτικοί σε όλο τον κόσμο παλεύουν με την ιλιγγιώδη τεχνολογική αλλαγή και τα μαθήματα από την Ουκρανία και τον Περσικό Κόλπο. Οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των drones και των αυτόνομων συστημάτων με καθοδήγηση από τεχνητή νοημοσύνη, μετασχηματίζουν ραγδαία τον πόλεμο και αμφισβητούν τα παραδοσιακά στρατιωτικά δόγματα.

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι πόλεμοι αλλάζει γρήγορα. Οι νέες τεχνολογίες ανατρέπουν τους στρατιωτικούς κανόνες στα πάντα, από την αγορά όπλων μέχρι την εκτέλεση των επιχειρήσεων.

Όμως, πόσο ριζική θα είναι αυτή η αλλαγή στα επόμενα χρόνια, αναρωτιέται η Wall Street Journal. Μήπως τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύουν οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοί τους για νέα τανκς, αεροπλάνα και πολεμικά πλοία, θα μοιάζουν στο μέλλον με την αγορά αλόγων και βελών λίγο πριν εμφανιστούν τα πολυβόλα;

Τα μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους

  • Η διάψευση των προσδοκιών: Πολλοί δυτικοί στρατιωτικοί ηγέτες πίστευαν αρχικά ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν είχε πολλά να τους διδάξει. Πίστευαν ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα είχαν τον πλήρη έλεγχο στον αέρα και θα κέρδιζαν γρήγορα.
  • Το παράδειγμα του Ιράν: Η αποτυχία της Αμερικής και του Ισραήλ να νικήσουν στρατηγικά μια μεσαία δύναμη όπως το Ιράν, παρόλο που ξόδεψαν πολλά ακριβά όπλα ακριβείας, κατέρριψε αυτή την ιδέα.
  • Η κυριαρχία των drones: Ο πόλεμος με drones (ιπτάμενα ρομπότ) και τα φθηνά όπλα ακριβείας ήρθαν για να μείνουν. Το ίδιο ισχύει και για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, που κάποτε είχαν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις επειδή ήταν πολύ ακριβοί.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη (AI): Η δημιουργία αυτόνομων συστημάτων που καθοδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μια ακόμα μεγαλύτερη αλλαγή.

Τι αλλάζει στο πεδίο της μάχης

  • Κανένα ασφαλές μέρος: Περιοχές που κάποτε θεωρούνταν ασφαλείς, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, τώρα δέχονται επιθέσεις. Αυτό συμβαίνει τόσο σε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο όσο και σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
  • Όλα είναι ορατά: Τα φθηνά συστήματα εντοπισμού (αισθητήρες) κάνουν τις μεγάλες μετακινήσεις στρατευμάτων πολύ δύσκολες. Ο εχθρός μπορεί να δει τις δυνάμεις από μακριά και να τους επιτεθεί πριν καν φτάσουν στη μάχη.

Οι απόψεις των ειδικών: Επανάσταση ή απλή εξέλιξη;

Οι στρατιωτικοί ηγέτες και οι εταιρείες όπλων διαφωνούν για το αν πρόκειται για μια ολοκληρωτική «επανάσταση» ή για μια απλή «εξέλιξη».

  • Γενικός Στρατηγός Carsten Breuer (Γερμανία): «Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να προσαρμόζονται πιο γρήγορα. Αν αποτύχουμε, δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε».

  • Στρατηγός Onno Eichelsheim (Ολλανδία): «Αν δεν αλλάξουμε, θα χάσουμε τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, πάρα πολύ έδαφος και πάρα πολλούς ανθρώπους».

  • Michael Kofman (Αναλυτής): Πιστεύει ότι οι αλλαγές είναι περισσότερο εξελικτικές. Όπως είπε, κανείς δεν αμφιβάλλει για τη δύναμη της μπαρούτης, αλλά συνυπήρχε στα πεδία των μαχών για εκατοντάδες χρόνια μαζί με τους ιππότες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε δράση

Η αυτονομία μέσω AI βοηθά ήδη τις ΗΠΑ να φτιάχνουν λίστες με στόχους. Στην Ουκρανία, αυτόνομα drones περιπολούν στους αυτοκινητόδρομους. Χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζουν στόχους (όπως φορτηγά καυσίμων) και τους επιτίθενται μόνα τους, αφού πάρουν έγκριση από άνθρωπο.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης παρόμοια drones (τύπου Molniya) που λειτουργούν εντελώς μόνα τους, επειδή δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο Starlink για καθοδήγηση από άνθρωπο.

«Η αυτονομία θα αλλάξει το παιχνίδι τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, επειδή αλλάζει έναν πόλεμο που μέχρι τώρα βασιζόταν στον άνθρωπο», δήλωσε ο Gundbert Scherf, συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Helsing.

Ο Louis Mosley της εταιρείας Palantir πρόσθεσε ότι η ταχύτητα με την οποία μαθαίνεις και αλλάζεις τα όπλα σου είναι πιο σημαντική από την ίδια την τεχνολογία, καθώς τα σύγχρονα όπλα παλιώνουν μέσα σε λίγους μήνες.

Το νέο σύστημα αγοράς όπλων της Ουκρανίας

Η Ουκρανία άλλαξε εντελώς τον τρόπο που αγοράζει όπλα, ξεφεύγοντας από τα αργά συστήματα της Δύσης:

  • Ψηφιακοί πόντοι ("e-points"): Οι στρατιωτικές μονάδες παίρνουν πόντους ανάλογα με τους στόχους που πετυχαίνουν, αποδεικνύοντάς το με βίντεο από drones.

  • Γρήγορες αγορές: Μετατρέπουν αυτούς τους πόντους σε χρήματα και αγοράζουν αμέσως νέα όπλα από μια κρυφή διαδικτυακή αγορά.

  • Συνεργασία στο μέτωπο: Οι μηχανικοί πηγαίνουν στην πρώτη γραμμή, συζητούν με τους στρατιώτες και φτιάχνουν αμέσως λύσεις για τα προβλήματά τους.

Η πρόκληση για την Ευρώπη

Αυτός ο γρήγορος τρόπος σκέψης είναι δύσκολο να αντιγραφεί από χώρες που δεν βρίσκονται σε πόλεμο. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Mauro Gilli, αν η Ευρώπη αποφασίσει να φτιάξει εκατομμύρια drones και αυτά παλιώσουν μέσα σε οκτώ μήνες, δεν θα ξέρει τι να τα κάνει.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ικανότητα μιας χώρας να αλλάζει εξίσου γρήγορα με την τεχνολογία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της άμυνάς της.



Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 12:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης

Microsoft: Καταργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Microsoft: Καταργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000
Νομίσματα

Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι
Ειδήσεις

Υεμένη: Τουλάχιστον 16 νεκροί στρατιώτες και 22 τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:23

ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:20

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι

ΑΜΥΝΑ
07/07/2026 - 12:16

Τα μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους: Τι αλλάζει στο πεδίο της μάχης - Οι απόψεις των ειδικών

Υγεία
07/07/2026 - 12:10

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία στην ΕΕ

Πολιτική
07/07/2026 - 12:07

Θεοδωρικάκος: Καλεί την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη 

Πολιτική
07/07/2026 - 12:03

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 11:59

Η AUSTRIACARD αποκτά την πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1

Πολιτική
07/07/2026 - 11:51

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:47

Τουρκία: Νέες συλλήψεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 11:44

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/07/2026 - 11:39

Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα (13/7)

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:37

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

Ναυτιλία
07/07/2026 - 11:32

FT: Οι 5 Έλληνες εφοπλιστές που κυριάρχησαν στις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου μετά το πλαφόν της G7

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:28

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

Αναλύσεις
07/07/2026 - 11:23

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:20

Εκρήξεις στη Συρία κατά την επίσκεψη Μακρόν – Κανονικά η συνάντηση με τον Αλ Σαράα

Πολιτική
07/07/2026 - 11:14

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Δεν πείθει τους Νεοδημοκράτες ο Σαμαράς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 11:11

Θετικό πρόσημο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Εργασιακά
07/07/2026 - 11:04

e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Πολιτική
07/07/2026 - 10:58

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:54

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα 

Πολιτική
07/07/2026 - 10:53

Γεωργιάδης: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας - Πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 10:47

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Τεχνολογία
07/07/2026 - 10:46

Visa: Πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την πρόληψη της απάτης

Magazino
07/07/2026 - 10:39

Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
07/07/2026 - 10:20

Εθνική Ασφαλιστική: Τα στοιχήματα και η πορεία με την Τράπεζα Πειραιώς

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:16

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 10:13

Alpha Trust: Aίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την Alpha Bank

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:13

NEUROPUBLIC ΑΕ: Nέα στρατηγική και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
07/07/2026 - 10:11

Παρασύρης: «Εκπτώσεις», απεντάξεις και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ