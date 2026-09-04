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Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις
08:35 - 04 Σεπ 2026

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τεχνολογικών αλλαγών και νέων προκλήσεων, ο ρόλος της Ευρώπης και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς της θα βρεθούν στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden, που διοργανώνει το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σουηδίας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα.

Με κεντρικό θέμα «Europe 2026: Resilience, Innovation & Competitiveness», το Forum θα επικεντρωθεί σε κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων:

· Κεφαλαιαγορές και τραπεζικό σύστημα

· Άμυνα, ασφάλεια και τεχνολογίες διττής χρήσης

· Ενέργεια, υποδομές και βιομηχανικός μετασχηματισμός

· Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιοποίηση και παραγωγικότητα

Το Reporter είναι Χορηγός Επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 11th Business Forum Greece–Sweden.

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