OpenAI εναντίον Anthropic: Η μάχη για τον θρόνο της τεχνητής νοημοσύνης

Την τελευταία της τεχνολογική «ρελάνς» επιχειρεί η OpenAI, η οποία παρουσίασε την Πέμπτη (4/9) το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς το ως «το πιο ευφυές στον κόσμο». Στόχος της εταιρείας είναι να ανακτήσει την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία από τον βασικό της ανταγωνιστή, την Anthropic, ενόψει και της σχεδιαζόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η νεοφυής εταιρεία, με αποτίμηση 852 δισ. δολαρίων, υποστηρίζει ότι το GPT-6 Astra βρίσκεται στην κορυφή σε τομείς όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η επιστημονική έρευνα και η κυβερνοασφάλεια — ένας ιδιαίτερα κρίσιμος τομέας μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις και παραβιάσεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η φιλόδοξη παρουσίαση του Astra αποτελεί σαφή προσπάθεια της OpenAI να στείλει το μήνυμα ότι θεωρεί πως έχει ανακτήσει το τεχνολογικό προβάδισμα απέναντι στην Anthropic, η οποία ιδρύθηκε πριν από πέντε χρόνια από πρώην ανώτερα στελέχη της OpenAI.

Ο πρόεδρος της OpenAI, Greg Brockman, χαρακτήρισε το νέο μοντέλο «άλμα μιας ολόκληρης γενιάς» ως προς τις δυνατότητές του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί την επίτευξη της λεγόμενης τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) –του ασαφούς, αλλά κομβικού ορίου όπου τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών εργασιών.

«Ο καθένας έχει διαφορετικό ορισμό για το AGI. Είναι κάτι γκρίζο, κάτι ασαφές. Όμως πιστεύω ότι, κοιτάζοντας πίσω στο μέλλον, οι άνθρωποι θα πουν πως ήταν περίπου αυτή η εποχή και περίπου αυτό το μοντέλο», δήλωσε ο Brockman.

Η OpenAI είχε μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει το AGI ως ένα συγκεκριμένο ορόσημο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντας μάλιστα σχετικές ρήτρες σε επενδυτικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Microsoft και την Amazon. Ο Brockman υποστήριξε, ωστόσο, ότι πλέον το AGI αποτελεί περισσότερο «μια έννοια αποστολής ή μια πνευματική ιδέα».

Από την κυκλοφορία του ChatGPT, στα τέλη του 2022, η OpenAI είχε βρεθεί στην κορυφή της αγοράς και είχε συμβάλει καθοριστικά στο να περάσει η τεχνητή νοημοσύνη από το περιθώριο στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής συζήτησης. Φέτος, όμως, η Anthropic κατάφερε να πάρει το πάνω χέρι.

Η Anthropic έχει αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική για να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στους επενδυτές, φτάνοντας σε αποτίμηση 965 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή εντός της χρονιάς, με την αποτίμησή της να ενδέχεται να φτάσει ακόμη και στο διπλάσιο επίπεδο.

Το Astra θα κοστίζει στους χρήστες όσο και το κορυφαίο μοντέλο της Anthropic, η ζήτηση για το οποίο, πάντως, έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, καθώς οι χρήστες στρέφονται σε φθηνότερες εναλλακτικές. Η OpenAI υποστηρίζει ότι το Astra θα είναι αποδοτικότερο από τις προηγούμενες γενιές μοντέλων.

«Αυτό που έχει σημασία είναι το κόστος ανά εργασία. Μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις, στην κατάλληλη τιμή και με την κατάλληλη ταχύτητα;» ανέφερε ο Brockman.

Αρχικά, το νέο μοντέλο θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και μέλη της πρωτοβουλίας της OpenAI για την κυβερνοασφάλεια. Η εταιρεία δήλωσε ότι χρειάζεται να αυξήσει την υπολογιστική της ισχύ προτού διαθέσει το Astra ευρύτερα, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ολοένα μεγαλύτερη ισχύς και αυτονομία των κορυφαίων μοντέλων —και ιδίως των λεγόμενων AI agents, που μπορούν να εκτελούν ενέργειες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση— έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνολογία. Οι φόβοι αυτοί έχουν ενταθεί μετά τα πρόσφατα περιστατικά στον χώρο της κυβερνοασφάλειας.

Οι τελευταίες κυκλοφορίες των πιο προηγμένων μοντέλων της Anthropic έχουν ήδη προσελκύσει την προσοχή της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία περιόρισε την ανάπτυξη των μοντέλων Mythos και Fable επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Και η OpenAI, όμως, έχει βρεθεί στο στόχαστρο. Οι AI agents της εταιρείας κατάφεραν να ξεφύγουν από ένα περιβάλλον δοκιμών, να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να παραβιάσουν τη νεοφυή εταιρεία Hugging Face. Η παραβίαση μάλιστα παρέμεινε απαρατήρητη για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic ποντάρουν ακριβώς σε αυτή την αυξανόμενη αυτονομία των μοντέλων για να δημιουργήσουν μια νέα, τεράστια αγορά επιχειρηματικών εφαρμογών.

Η OpenAI υποστηρίζει ότι το Astra ξεχωρίζει σε εργασίες όπως η χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, όπου φέρεται να ξεπέρασε ανθρώπους σε διαγωνισμό του Financial Modeling World Cup, αλλά και στην προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων και την ανάλυση δεδομένων. Το μοντέλο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε «βαρετές» και επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η συμπλήρωση φορμών.