ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, χρόνος εργασίας και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η παρουσία της ΓΣΕΕ στην 90ή ΔΕΘ δεν περιορίζεται στη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων από Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και πρωτοβάθμια σωματεία στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Συνομοσπονδίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρουσίασε νέα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές των μισθωτών, αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας από την ταχεία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάλυση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και τη δικαιότερη κατανομή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι τέσσερις άξονες αφορούν την ενίσχυση των μισθών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την περαιτέρω ενδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του κοινωνικού διαλόγου, τη σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα χωρίς περικοπές στις αποδοχές, καθώς και τη θεσμική αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μισθοί και κόστος διαβίωσης

Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά ευρήματα, η άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από τη μισθωτή εργασία.

Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και τη βελτίωση της απασχόλησης, σημαντικό τμήμα των εργαζομένων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει απώλειες στην αγοραστική του δύναμη, εξαιτίας της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Για τη ΓΣΕΕ, το ζητούμενο πλέον δεν περιορίζεται στην ονομαστική αύξηση των αποδοχών. Βασική πρόκληση είναι οι μισθοί να συνδέονται ουσιαστικότερα με την παραγωγικότητα, την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις στις αποδοχές θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, να αφορούν ολόκληρη τη μισθολογική κλίμακα και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κάθε οικονομικού κλάδου.

Συλλογικές συμβάσεις και κοινωνικός διάλογος

Η πρόσφατη θεσμοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ενίσχυση της κάλυψης των εργαζομένων μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται σημαντική, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση από τον ευρωπαϊκό στόχο για κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Ως εκ τούτου, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επισημαίνει την ανάγκη να ακολουθήσει μια δεύτερη φάση θεσμικών αλλαγών. Στόχος θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων, η ενίσχυση της λειτουργίας τους και η διεύρυνση του περιεχομένου τους.

Στις συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, να ενσωματωθούν και σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας, όπως η τηλεργασία, η επαγγελματική κατάρτιση και οι όροι με τους οποίους εισάγονται και αξιοποιούνται οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στους χώρους εργασίας.

Στόχος οι 37,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Η διεθνής συζήτηση για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με ζητήματα όπως η παραγωγικότητα, η προστασία της υγείας των εργαζομένων, η προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η ΓΣΕΕ θεωρεί τη σταδιακή μετάβαση σε εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 37,5 ωρών, χωρίς μείωση των αποδοχών, ως μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων, στην παραγωγικότητα και στην ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Για την εφαρμογή της απαιτείται, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος και αξιοποίηση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι ιδιαιτερότητες των διαφορετικών κλάδων, όπως και οι ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας

Η ταχεία εξάπλωση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί σημαντικές προκλήσεις για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να ανοίξει ένας μόνιμος, θεσμικά οργανωμένος και ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και Πολιτείας, προκειμένου να εξεταστούν εγκαίρως οι επιπτώσεις της τεχνολογικής μετάβασης στην απασχόληση.

Στόχος μιας τέτοιας διαδικασίας θα είναι να διερευνηθούν, να ρυθμιστούν και τελικά να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο της εργασίας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 90ής ΔΕΘ, στελέχη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα λάβουν μέρος και σε ειδική συζήτηση για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά βασικά στοιχεία από νέα πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Για τη ΓΣΕΕ, η βασική πρόκληση για την ελληνική οικονομία δεν είναι μόνο η διατήρηση της αναπτυξιακής της δυναμικής. Εξίσου σημαντικό είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την οικονομική ανάπτυξη να μεταφέρονται στην αγορά εργασίας, στους μισθούς και στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι παρεμβάσεις της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ 2026, με το επίκεντρο της συζήτησης να μεταφέρεται στο πώς η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να μετατραπεί σε ευρύτερη κοινωνική ευημερία, υψηλότερη παραγωγικότητα και μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.