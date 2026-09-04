ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, χρόνος εργασίας και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο
Εργασιακά
14:39 - 04 Σεπ 2026

ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, χρόνος εργασίας και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η παρουσία της ΓΣΕΕ στην 90ή ΔΕΘ δεν περιορίζεται στη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων από Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και πρωτοβάθμια σωματεία στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Συνομοσπονδίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρουσίασε νέα ερευνητικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές των μισθωτών, αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας από την ταχεία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάλυση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση και τη δικαιότερη κατανομή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι τέσσερις άξονες αφορούν την ενίσχυση των μισθών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την περαιτέρω ενδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του κοινωνικού διαλόγου, τη σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα χωρίς περικοπές στις αποδοχές, καθώς και τη θεσμική αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μισθοί και κόστος διαβίωσης

Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά ευρήματα, η άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια δεν έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από τη μισθωτή εργασία.

Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και τη βελτίωση της απασχόλησης, σημαντικό τμήμα των εργαζομένων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει απώλειες στην αγοραστική του δύναμη, εξαιτίας της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Για τη ΓΣΕΕ, το ζητούμενο πλέον δεν περιορίζεται στην ονομαστική αύξηση των αποδοχών. Βασική πρόκληση είναι οι μισθοί να συνδέονται ουσιαστικότερα με την παραγωγικότητα, την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά και με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων για αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις στις αποδοχές θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, να αφορούν ολόκληρη τη μισθολογική κλίμακα και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κάθε οικονομικού κλάδου.

Συλλογικές συμβάσεις και κοινωνικός διάλογος

Η πρόσφατη θεσμοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ενίσχυση της κάλυψης των εργαζομένων μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται σημαντική, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση από τον ευρωπαϊκό στόχο για κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Ως εκ τούτου, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επισημαίνει την ανάγκη να ακολουθήσει μια δεύτερη φάση θεσμικών αλλαγών. Στόχος θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων, η ενίσχυση της λειτουργίας τους και η διεύρυνση του περιεχομένου τους.

Στις συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, να ενσωματωθούν και σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας, όπως η τηλεργασία, η επαγγελματική κατάρτιση και οι όροι με τους οποίους εισάγονται και αξιοποιούνται οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στους χώρους εργασίας.

Στόχος οι 37,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Η διεθνής συζήτηση για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με ζητήματα όπως η παραγωγικότητα, η προστασία της υγείας των εργαζομένων, η προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η ΓΣΕΕ θεωρεί τη σταδιακή μετάβαση σε εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας 37,5 ωρών, χωρίς μείωση των αποδοχών, ως μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση. Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων, στην παραγωγικότητα και στην ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Για την εφαρμογή της απαιτείται, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος και αξιοποίηση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι ιδιαιτερότητες των διαφορετικών κλάδων, όπως και οι ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας

Η ταχεία εξάπλωση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί σημαντικές προκλήσεις για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Η ΓΣΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να ανοίξει ένας μόνιμος, θεσμικά οργανωμένος και ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και Πολιτείας, προκειμένου να εξεταστούν εγκαίρως οι επιπτώσεις της τεχνολογικής μετάβασης στην απασχόληση.

Στόχος μιας τέτοιας διαδικασίας θα είναι να διερευνηθούν, να ρυθμιστούν και τελικά να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κόσμο της εργασίας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 90ής ΔΕΘ, στελέχη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα λάβουν μέρος και σε ειδική συζήτηση για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά βασικά στοιχεία από νέα πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Για τη ΓΣΕΕ, η βασική πρόκληση για την ελληνική οικονομία δεν είναι μόνο η διατήρηση της αναπτυξιακής της δυναμικής. Εξίσου σημαντικό είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την οικονομική ανάπτυξη να μεταφέρονται στην αγορά εργασίας, στους μισθούς και στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι παρεμβάσεις της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ 2026, με το επίκεντρο της συζήτησης να μεταφέρεται στο πώς η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να μετατραπεί σε ευρύτερη κοινωνική ευημερία, υψηλότερη παραγωγικότητα και μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Αθήνα ο Τουρνάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ
Πολιτική

Στην Αθήνα ο Τουρνάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ

Πού θα είναι ο Κώστας Καραμανλής την ώρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Ανεμοδείκτης

Πού θα είναι ο Κώστας Καραμανλής την ώρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

OpenAI εναντίον Anthropic: Η μάχη για τον θρόνο της τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνολογία

OpenAI εναντίον Anthropic: Η μάχη για τον θρόνο της τεχνητής νοημοσύνης

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden
Επιχειρήσεις

Οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο επίκεντρο του 11ου Business Forum Greece-Sweden

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
04/09/2026 - 16:53

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

Οικονομία
04/09/2026 - 16:40

Θεοδωρικάκος: Με πάνω από 600 παραγωγικές επενδύσεις προϋπολογισμού €2,1 δισ., η ελληνική βιομηχανία πρωταγωνιστεί

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/09/2026 - 16:32

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:30

ΗΠΑ: Ισχυρό «άλμα» στις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο – Τριπλάσια της πρόβλεψης η αύξηση

Ομόλογα
04/09/2026 - 16:15

Οι δύο όψεις των ομολόγων: Ανάπτυξη ή νέος γύρος δημοσιονομικών πιέσεων;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/09/2026 - 16:15

Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση

Ειδήσεις
04/09/2026 - 16:01

Ιρλανδία: Εκτόξευση του ΑΕΠ στο 10,2% το β’ τρίμηνο – Πολύ υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση

Πολιτική
04/09/2026 - 15:49

Στην Αθήνα ο Τουρνάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ

Πολιτική
04/09/2026 - 15:46

Πλεύρης από Κοπεγχάγη για μεταναστευτικό: Στόχος το 2027 τα πρώτα «Return Hubs» εκτός ΕΕ

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:36

Γλυπτά Παρθενώνα: Το Λονδίνο τα δανείζει στη Φρανκφούρτη – Η Αθήνα λέει «όχι»

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:32

Υπόθεση Marfin: «Όχι» από την Εισαγγελία για αποφυλάκιση της 46χρονης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
04/09/2026 - 15:22

Του Νείλου...

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:19

Ισραήλ: Ανατροπή στις κομματικές ισορροπίες – Ο Νετανιάχου «κυνηγάει» την ακροδεξιά ψήφο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/09/2026 - 15:11

Στη Μόντσα οι Ferrari είναι καταδικασμένες να πρωταγωνιστούν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/09/2026 - 15:09

Το AION UT κατακτά τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων Euro NCAP

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/09/2026 - 15:08

Προσιτή απόκτηση για το Audi Q3

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:08

Ο Τραμπ «κόβει» SpaceX και Blue Origin από τη σύνοδο του Διαστήματος στο Παρίσι

Ειδήσεις
04/09/2026 - 15:05

Βρετανία: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές καυσίμων – «Ασφυξία» για τους αγρότες

Ανεμοδείκτης
04/09/2026 - 14:53

Ο γάμος των ομοφύλων θα ταλαιπωρεί για πάντα την κυβέρνηση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/09/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Ηλεκτρονικά στο εξής η καταβολή των μερισμάτων

Εργασιακά
04/09/2026 - 14:39

ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Μισθοί, συλλογικές συμβάσεις, χρόνος εργασίας και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/09/2026 - 14:38

Deutsche Bank: «Buy» στις ελληνικές τράπεζες – Γιατί ξεχωρίζει τη Eurobank

Ειδήσεις
04/09/2026 - 14:22

Μιλέι κατά Βρετανίας για τα Φόκλαντ: Θα χρειαστεί να τα ανακτήσουμε

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
04/09/2026 - 14:15

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα (7/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων τουρισμού

Ειδήσεις
04/09/2026 - 13:58

Μαραθώνας: Είχαν κρύψει τα οστά ηλικιωμένης στο σπίτι – Συλλαμβάνονται κόρη και εγγονός

Ανεμοδείκτης
04/09/2026 - 13:52

Το κόμμα Σαμαρά στο παλιό γραφείο του Λαλιώτη

Ειδήσεις
04/09/2026 - 13:48

Ο χάρτης που «μίκρυνε» την Αφρική αλλάζει – Η μάχη στον ΟΗΕ

Πολιτική
04/09/2026 - 13:45

«Woke» ενδοκυβερνητική κρίση για τα σχολικά βιβλία – Μαρινάκης vs Ζαχαράκη για τα ομόφυλα ζευγάρια

Επιχειρήσεις
04/09/2026 - 13:31

Volkswagen: «Σήκωσε» τις μετοχές το σχέδιο για περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας

Περιβάλλον
04/09/2026 - 13:23

Συναγερμός για το Ελ Νίνιο: Νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ το 2027

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ