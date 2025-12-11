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AVAX: Εντυπωσιακή αύξηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο του 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09:10 - 11 Δεκ 2025

AVAX: Εντυπωσιακή αύξηση τζίρου και κερδών στο εννεάμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΑΒΑΞ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2025 (μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές), τα οποία παρουσιάζουν ουσιαστική βελτίωση έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του προηγούμενου έτους, προσεγγίζοντας ή και υπερβαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεγέθη ολόκληρου του 2024.

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 ευθυγραμμίζονται με τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις της διοίκησης για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου το 2025 και τα επόμενα έτη, και καταδεικνύουν τη δυνατότητα του Ομίλου να μετατρέπει το παραγόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα σε υψηλή καθαρή κερδοφορία, στοχεύοντας στην επιβράβευση των μετόχων μέσω διανομής υψηλών μερισμάτων.

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 64,6% σε €682,2 εκατομμύρια έναντι €414,6 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα εισέρχονται σε φάση πλήρους εκτέλεσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €94,5 εκατομμύρια στο εννεάμηνο του 2025 έναντι €68,8 εκατομμυρίων στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης έργων τα οποία προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €42,1 εκατομμύρια στο φετινό εννεάμηνο έναντι €4,9 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν λογιστικοποιηθεί σημαντικά αυξημένες προβλέψεις (Λίβανος), και λόγω των βελτιωμένων χαρακτηριστικών κερδοφορίας των εκτελούμενων έργων και της μείωσης του δανεισμού και των συνδεδεμένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

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ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του εννεαμήνου του τρέχοντος έτους, ανερχόμενος σε €209,2 εκατομμύρια την 30.09.2025 από €237,5 εκατομμύρια την 31.12.2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,60x με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας €427,8 εκατομμυρίων στο τέλος του εννεαμήνου του 2025. Από το ανωτέρω σύνολο, ποσό €158,4 εκατομμυρίων δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε €159,9 εκατομμύρια, σημαντικά μειωμένος έναντι του τέλους 2024 λόγω των αποπληρωμών που υπερτερούν των πραγματοποιούμενων επενδύσεων σε συμμετοχές.

ΥΨΗΛΟ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε €2,53 δισ, μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου. Εντός του 2025, ο Όμιλος έχει υπογράψει συμβάσεις αξίας άνω των €0,3 δις, και αναμένει τα αποτελέσματα από διαγωνισμούς έργων μεγάλης αξίας στους οποίους έχει συμμετάσχει. Τα ιδιωτικά έργα & ΣΔΙΤ αναλογούν στο 52% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων του Ομίλου, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, με τα δημόσια έργα να αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 48%, ενώ τα έργα του εξωτερικού αναλογούν στο 12% του συνόλου.

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