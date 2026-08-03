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Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:42 - 03 Αυγ 2026

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΑΒΑΞ υπέγραψε σύμβαση με τον Όμιλο ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μ.Α.Ε. για την εκπόνηση της μελέτης, την κατασκευή και τη λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 275,5 MW στη Ρουμανία.  

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 100,2 εκατ. ευρώ και αφορά τη μελέτη, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, τη δοκιμαστική λειτουργία, καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού που θα αναπτυχθεί στην επαρχία Arad, στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαιτούμενες εργασίες για τη διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με τον Κεντρικό Υποσταθμό Μετασχηματισμού 33/33/400 kV, μέσω υπόγειου δικτύου καλωδίων μέσης τάσης 33 kV.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά συνεργασία της ΑΒΑΞ με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του Ομίλου στην υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι για λογαριασμό της ίδιας εταιρείας η ΑΒΑΞ κατασκευάζει ήδη στην Κοζάνη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 525 MW, προϋπολογισμού 173 εκατ. ευρώ, βάσει σύμβασης που υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο.

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