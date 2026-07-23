ΑΒΑΞ: Παραδόθηκε για χρήση η γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου

Ο AVAX GROUP ολοκλήρωσε και παρέδωσε σε χρήση τη Γέφυρα Ξηριά στον Αλμυρό Βόλου. Ένα σημαντικό έργο για την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Η γέφυρα, που είχε καταστραφεί από την κακοκαιρία “Daniel”, «ξαναενώνει» τον Αλμυρό με τη Σούρτη και τον Πτελεό και διευκολύνει την είσοδο από την Εθνική Οδό προς τον Αλμυρό, εξυπηρετώντας πολλές βιομηχανικές μονάδες, που έως σήμερα χρησιμοποιούσαν παρακαμπτήριες οδούς.

H γέφυρα του χειμάρρου Ξηριά είναι μήκους 66 μέτρων. Είχε καταστραφεί το 2023 από την κακοκαιρία «Daniel”. Οι εργασίες κατασκευής της ξεκίνησαν από την ΑΒΑΞ τον Οκτώβριο του 2025.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Δήμα, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιώργου Κώτσηρα, του υφυπουργού κ.Νίκου Ταχιάου του γενικού γραμματέα κ. Δημήτρη Αναγνώπουλου, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και βουλευτών, και τελέστηκαν από τον μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κ.κ. Ιγνάτιο.