Anuga 2025: Νέες διεθνείς συνεργασίες για τη ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC

Η φετινή διοργάνωση, που σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης επισκεπτών, έδωσε την ευκαιρία στους εκπροσώπους της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC να συναντήσουν νέους δυνητικούς πελάτες από όλες τις ηπείρους και ταυτόχρονα να ανανεώσουν τις συνεργασίες τους με ήδη υπάρχοντες.
Η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC που συμμετέχει στην Anuga από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, παρουσίασε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και αποτέλεσε ένα σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΑΚΒΕΛ- EURIMAC εξάγει σε 60 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Οι εξαγωγές της καλύπτουν περισσότερο από το 50% των ελληνικών ζυμαρικών, καθιστώντας τη μεγαλύτερη εξαγωγό εταιρεία ζυμαρικών στη χώρα.
Λίγα λόγια για τα προϊόντα Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη:
Πρώτη η ΜΑΚΒΕΛ λάνσαρε στην αγορά, το 2024, ένα πρωτοποριακό προϊόν το "Σπαγγέτι Νο. 6 Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη" που αποτέλεσε τον πρόδρομο μιας νέας κατηγορίας ζυμαρικών στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από το OXFORD BROOKS U.K, τον μοναδικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης γλυκαιμικού δείκτη στην Ευρώπη.
Χαμηλός Γλυκαιμικός Δείκτης: Η αντικατάσταση ευπέπτων αμύλων με άπεπτο άμυλο στο γεύμα, συμβάλλει στη μείωση της αύξησης της γλυκόζης στο αίμα, μετά το συγκεκριμένο γεύμα.