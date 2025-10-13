Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ: Με γερμανικές ετικέκτες προϊόντων στην Anuga 2025

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στη διεθνή έκθεση Anuga 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η ΗΛΙΟΣ παρουσίασε στο διεθνές κοινό το εύρος και την ποιότητα των προϊόντων της, προβάλλοντας τη δέσμευσή της για καινοτομία και υψηλή ποιότητα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε το Kritharaki ΗΛΙΟΣ με γερμανική ετικέτα, το οποίο είναι ήδη τοποθετημένο στα ράφια των αλυσίδων EDEKA και REWE σε περιοχές όπως Rhine‑Ruhr, Saxony, Thuringia και Northern Bavaria καθώς και 5 κωδικούς ζυμαρικών ROSOL (Μακαρόνι 3, Linguine, Κριθαράκι Μέτριο, Κουσκουσέ, Κοφτό Μέτριο) με γερμανική ετικέτα.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν ιδιαίτερα έντονο τόσο για τις κλασικές σειρές ζυμαρικών της ΗΛΙΟΣ, αλλά και για τις καινοτόμες προτάσεις της, όπως τα πρωτοποριακά ζυμαρικά γρήγορου βρασμού espressi ΗΛΙΟΣ, μια βιώσιμη πρόταση που εξοικονομεί χρόνο και απαιτεί χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, ξεχώρισαν τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη, που αποτελούν ιδανική επιλογή για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη καθώς και για όσους παρουσιάζουν αλλεργία στο σιτάρι και τα παράγωγά του. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν τα βιολογικά παιδικά ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ Kiddo Pasta «Δεινοσαυράκια», μια θρεπτική και απολαυστική πρόταση, ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρούς φίλους. Ξεχωριστή θέση στο περίπτερο της εταιρείας κατείχε το αυθεντικό ελληνικό κριθαράκι ΗΛΙΟΣ, ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεσογειακή διατροφή.

Η παρουσία της ΗΛΙΟΣ στην Anuga 2025 ανέδειξε την εξαγωγική δυναμική της και άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία νέων εμπορικών συνεργασιών, μέσα από στοχευμένες συναντήσεις με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες. Η εταιρεία συμμετείχε στο ομαδικό περίπτερο της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μαζί με άλλες ελληνικές επιχειρήσεις- Μέλη της Κοινότητας, εκπροσωπώντας συλλογικά την εξαγωγική δυναμική της ελληνικής παραγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Anuga αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών διεθνώς, φιλοξενώντας επαγγελματίες του κλάδου και αποτελώντας σημείο αναφοράς για καινοτομία και τις διεθνείς τάσεις.