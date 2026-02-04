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Μυτιληναίος: Ώρα αποφάσεων για την ΕΕ – Οι καλές προθέσεις δεν σώζουν τη βιομηχανία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23:45 - 04 Φεβ 2026

Μυτιληναίος: Ώρα αποφάσεων για την ΕΕ – Οι καλές προθέσεις δεν σώζουν τη βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Νέα παρέμβαση πραγματοποίησε o CEO της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μετά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια της DG GROW, Kerstin Jorna, ζητώντας «άμεσες επιχειρησιακές αποφάσεις» από την Ευρώπη σχετικά με το ενεργειακό κόστος.  

Μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn, ο κ. Μυτιληναίος έθεσε το ζήτημα της επιβίωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τόνισε ότι απαιτούνται άμεσες αποφάσεις από τις Βρυξέλλες για ενέργεια, χρηματοδότηση και ETS, εν μέσω οξυμένης πίεσης στην ανταγωνιστικότητα.

Αναλυτικά το κείμενο της ανάρτησης

Σήμερα, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της European Metals, είχα μια άμεση και εποικοδομητική συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια της DG GROW, Kerstin Jorna.

Ξεκίνησα αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από τη DG GROW — από το Σχέδιο Δράσης για τον Χάλυβα και τα Μέταλλα, μέχρι τη δυναμική γύρω από το «Made in Europe» και την αρχική αρχιτεκτονική τόσο του Σχεδίου Δράσης «RESourceEU» όσο και του Industrial Accelerator Act (IAA).

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτυπώνουν ξεκάθαρη πρόθεση: «Η Ευρώπη θέλει η βιομηχανική της ραχοκοκαλιά να παραμείνει ισχυρή, ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη».

Και αυτό αξίζει αναγνώριση.

Όμως, η πρόθεση από μόνη της δεν αρκεί πλέον. Με την ανταγωνιστικότητα να δέχεται οξεία πίεση, το μήνυμά μου σήμερα ήταν ξεκάθαρο: η Ευρώπη χρειάζεται άμεσες, επιχειρησιακές αποφάσεις.

1. Άμεσες λύσεις στο ETS

Εάν δεν θεσπιστούν άμεσα ειδικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα benchmarks ανά προϊόν, απαιτείται ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης»: δεν μπορούν να επιτραπούν περαιτέρω και αδικαιολόγητες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής από το ETS, τη στιγμή που οι ενεργοβόρες ευρωπαϊκές βιομηχανίες παλεύουν για την επιβίωσή τους. Δεν πρόκειται για ζήτημα μετά το 2030· πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα.

2. Άμεση πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ

Οι βιομηχανίες υλικών της Ευρώπης είναι έτοιμες να υλοποιήσουν τα έργα και τις επενδύσεις από τις οποίες εξαρτώνται η Πράσινη Συμφωνία και η βιομηχανική στρατηγική. Όμως, έως ότου ενεργοποιηθεί το ECF στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, απαιτείται άμεσα η κατεύθυνση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ώριμα έργα κρίσιμων πρώτων υλών (CRM). Χωρίς γρήγορη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η στρατηγική αυτονομία παραμένει θεωρητική φιλοδοξία.

3. Άμεση δράση για την ανταγωνιστικότητα του κόστους ενέργειας

Το χάσμα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη παραμένει ένα από τα πιο επιζήμια διαρθρωτικά μειονεκτήματα για τη βιομηχανία.

Τόνισα την ανάγκη για επείγουσες παρεμβάσεις:

-άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για το συνολικό βάρος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,

-ταχείες βελτιώσεις στο CISAF, και

-άμεση, βραχυπρόθεσμη ανακούφιση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Δεν πρόκειται για θέμα προτίμησης, αλλά για την αποτροπή απώλειας παραγωγικής δυναμικότητας σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους κλιματικούς, ψηφιακούς και αμυντικούς στόχους της Ευρώπης.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την κ. Jorna για την ανοιχτότητα, τον ρεαλισμό και τη δέσμευσή της στην αποκατάσταση της βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης.

Τα δομικά στοιχεία υπάρχουν: Σχέδιο Δράσης για Χάλυβα και Μέταλλα, Made in Europe, RESourceEU, Industrial Accelerator Act.

Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε τα πλαίσια σε πράξη, με την ταχύτητα που επιβάλλουν οι σημερινές βιομηχανικές συνθήκες.

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