ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος για επιχειρήσεις – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Δυναμική τιμολόγηση σύμφωνα με τις ωριαίες διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας προσφέρει η ΔΕΗ, με δυνατότητα ενημέρωσης ωριαίων τιμών επόμενης ημέρας για βέλτιστο προγραμματισμό κατανάλωσης και χαμηλότερο κόστος.

Διαθέσιμο για παραγγελίες είναι πλέον το ΔΕΗ myBusiness Dynamic, το νέο προϊόν ρεύματος δυναμικής τιμολόγησης, σχεδιασμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή.

Με βάση σχετική ανακοίνωση, το ΔΕΗ myBusiness Dynamic είναι ιδανικό για τις επιχειρήσεις που ήδη καταναλώνουν σημαντική ενέργεια τις ώρες χαμηλού κόστους ενέργειας ή για τις επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα. Με την εκ των προτέρων πληροφόρηση για τις συμφέρουσες ώρες της επόμενες ημέρας και με ξεκάθαρη χρέωση, άμεσα συνδεδεμένη με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς, το ΔΕΗ myBusiness Dynamic προσφέρει στις επιχειρήσεις μια μοναδική δυνατότητα ελαχιστοποίησης του ενεργειακού τους κόστους.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις προσαρμόζοντας τη λειτουργία των ενεργοβόρων συσκευών τους, έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλότερης χρέωσης, επιτυγχάνοντας πιο οικονομική και αποδοτική χρήση ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και του ενεργειακού αποτυπώματός τους

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το ΔΕΗ myBusiness Dynamic μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των καναλιών εξυπηρέτησης της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών VideoCall και LiveChat υπηρεσιών.

Για την ενεργοποίηση του ΔΕΗ myBusiness Dynamic στην παροχή της επιχείρησής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, να καλέσουν δωρεάν στο 800-500-7000 ή να ενημερωθούν στο dei.gr