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Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες
Πολιτική
09:18 - 11 Σεπ 2026

Αρναούτογλου: Εξηλεκτρισμός χωρίς δίκτυα και αποθήκευση σημαίνει ο λογαριασμός στους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη η ευρωπαϊκή κλιματική φιλοδοξία να μεταφραστεί πλέον σε συγκεκριμένες επενδύσεις, υποδομές και μετρήσιμα αποτελέσματα έθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), Simon Stiell, ενόψει της COP31.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι έχει ήδη καταγραφεί ένα ολόκληρο έτος με την παγκόσμια μέση θερμοκρασία πάνω από 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, επισημαίνοντας ότι «τα περιθώρια για αποτελεσματική δράση στενεύουν».

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ευθέως το ζήτημα κατά πόσο τα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος των κρατών-μελών ανταποκρίνονται πραγματικά στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική κρίση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικεί ηγετικό ρόλο στις κλιματικές διαπραγματεύσεις. Θεωρείτε όμως ότι τα Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος των κρατών-μελών ανταποκρίνονται στην ταχύτητα της κρίσης; Πού χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία και πού ταχύτερη εφαρμογή;», ρώτησε τον Simon Stiell.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, που αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα ενόψει της COP31. Όπως επισήμανε, η διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αντλιών θερμότητας, αλλά και ο εξηλεκτρισμός της βιομηχανίας, αυξάνουν σημαντικά τις απαιτήσεις από τα ηλεκτρικά συστήματα.

Το κρίσιμο ερώτημα, όπως τόνισε, είναι εάν οι υποδομές μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη μετάβαση.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ζήτησε να υπάρχει πλήρης και δημόσια εικόνα των αναγκών κάθε κράτους-μέλους σε ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς και σαφής σχεδιασμός για τις απαιτούμενες επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικά δίκτυα, διασυνδέσεις και απόκριση της ζήτησης.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα εάν η COP31 πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα, συνδέοντας τους διεθνείς στόχους για τον εξηλεκτρισμό με συγκεκριμένα σχέδια καθαρής ευελιξίας και αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Σάκης Αρναούτογλου έθεσε στο επίκεντρο την κοινωνική διάσταση της πράσινης μετάβασης:

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο εξηλεκτρισμός θα μειώσει πραγματικά την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Όχι όμως με τους πολίτες να πληρώνουν το κόστος ενός ανεπαρκούς σχεδιασμού. Αν ζητάμε περισσότερη ηλεκτροκίνηση, περισσότερες αντλίες θερμότητας και περισσότερο εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας, πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε τα δίκτυα, την αποθήκευση και τις διασυνδέσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσει αυτή η μετάβαση.»

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